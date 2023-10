Pagani. Pronte nuove assunzioni al comune

Il Comune di Pagani approva la variazione di bilancio cruciale per le nuove assunzioni. L’Ente di Palazzo San Carlo, dopo aver registrato quasi 30 innesti nella pianta organica negli ultimi 12 mesi, vuole avvicinarsi sempre di più all’obiettivo annunciato da inizio mandato dal sindaco Lello De Prisco, nonostante il dissesto.

Colmare i posti vacanti

Le nuove assunzioni continueranno a rimpinguare i posti vacanti in settori strategici come polizia locale e uffici amministrativi. Nelle ultime ore, la giunta comunale ha provveduto ad approvare il documento economico di variazione con l’obiettivo di fissare le nuove somme necessarie a una nuova politica di assunzioni in vista dei prossimi mesi. Una scelta importante che è anche conseguenza degli ultimi difficili anni per Palazzo San Carlo, praticamente svuotato da pensionamenti anno dopo anno, non rispettando così qualsiasi criterio di turn – over anche tenuto conto delle difficili condizioni economiche.

L’investimento Sulla polizia locale

L’amministrazione comunale, dunque, continuerà a investire personale in alcuni aspetti reputati prioritari in città, come la questione sicurezza. Nell’ultimo anno il comando paganese della polizia locale ha goduto di nuovi ingressi e di stabilizzazioni definitive come il comandante Lucio D’Apolito, ma purtroppo le risorse in campo, che superano a malapena la decina di unità, non riescono ancora a soddisfare le necessità di un territorio vasto e sempre più complesso.

Il Comune di Pagani per questo è intenzionato a ripartire da qui, come ha spiegato il sindaco Lello De Prisco: «Abbiamo concluso l’iter di assunzioni del 2022 questo mese giugno, arrivando a contare 28 innesti in pianta organica. Stiamo completando ora il fabbisogno del personale. Abbiamo approvato una variazione di bilancio in questo senso prevedendo nel prossimo futuro l’assunzione di altre 7 o 8 unità. Conclusa questa fase approveremo così un nuovo organigramma », ha detto. L’approvazione della nuova organizzazione del personale sarà un altro tema cruciale per il prossimo futuro paganese, perché, come ha ricordato De Prisco «la pianta organica resta comunque sottodimensionata, senza dimenticare la questione zona contesa che potrebbe cambiare anche l’impronta della pianta organica, con nuove necessità a cui dare risposta».

Obiettivo 2025

Davanti a una situazione del genere bisognerà pensare e organizzare fino a fine mandato, e l’obiettivo dell’Ente è contare entro il termine del mandato di De Prisco, che scadrà nella primavera del 2025, altre assunzioni fino ad arrivare a 44 nuovi innesti. Un obiettivo, questo, proclamato dal sindaco all’inizio del suo mandato.

Alfonso Romano