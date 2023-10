Scafati. Aliberti distribuisce le deleghe ai consiglieri

In attesa del nuovo toto assessori la maggioranza del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, definisce le deleghe dei consiglieri comunali. Tanti compiti per tanti componenti dell’assise, con il primo cittadino che preferisce estendere i poteri ai propri fedelissimi per accompagnare al meglio l’azione degli uffici comunali.

Dopo quattro mesi dall’insediamento, dunque, Aliberti ha deciso di consegnare diverse deleghe ai propri consiglieri comunali. Un atto di fiducia, ma anche di riconoscimento nei confronti degli alleati con i quali ha vinto l’ultima importante campagna elettorale. Il decreto di conferimento delle deleghe sarà pubblicati molto probabilmente oggi dopo esser saltato la scorsa estate. Ad agosto, infatti, la manovra si interruppe per meri errori formali da parte degli uffici di Palazzo Mayer, visto che il sindaco voleva indirizzare deleghe reputate dai funzionari troppo larghe e generali. Per evitare quindi doppioni con gli assessori, il discorso è stato rinviato in autunno con ulteriore tempo per la riflessione e la valutazione dei propri fedelissimi.

Ecco le deleghe

Il gruppo maggiormente premiato è ovviamente Forza Italia, che detiene il record di cinque consiglieri comunali delegati. Risultati importanti per i nomi più attivi degli ultimi mesi come Gennaro Avagnano, che acquisisce le deleghe ai rapporti con Acse, Comunità Sensibile e Scafati Sviluppo, Giovanni Di Palma, consigliere comunale delegato alle opere dei lavori pubblici e al Pip, e Assunta Susy Barone che si occuperà di riqualificazione e rivalutazione dei luoghi storici e delle tradizioni locali. Deleghe anche per Alfonso Di Massa, che si occuperà dei servizi degli uffici urbanistica, e Luigi Cavallaro, che da presidente della commissione Bilancio raccoglie anche le deleghe tributarie.

Capitolo a parte è riservato ai rapporti con enti terzi da Palazzo Mayer, con le interlocuzioni che saranno accompagnate da consiglieri comunali delle altre aree politiche di centrodestra. Per il neo entrato in “Noi Moderati” Filippo Accardi, infatti, arriva la delega ai rapporti con il Consorzio farmaceutico intercomunale di Salerno, mentre i due esponenti in quota “Azzurri”, Maria Berritto e Paolo Attianese, rilevano rispettivamente i rapporti con istituzioni scolastiche ed enti sovracomunali come il Consorzio di Bonifica del Sarno e la Gori.

Il buco in giunta

Si conclude così un’altra questione dell’amministrazione comunale di Pasquale Aliberti, che in futuro dovrà solamente riempire i buchi in giunta, aumentati dopo le dimissioni del fedelissimo Antonio Pignataro.

Alfonso Romano