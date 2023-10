Scafati. Ospedale: speranze per il pronto intervento

Presidio Ospedaliero Mauro Scarlato si ravvivano le speranze di Pronto Intervento. Il nosocomio è un cantiere aperto tra lavori in atto e progetti da realizzare, dopo la chiusura del Pronto Soccorso oltre dieci anni fa si avvicinano le attività necessarie per tornare a operare su codici bianchi e verdi.

La notizia arriva dall’incontro avuto tra il consigliere di minoranza Francesco Carotenuto e il direttore del DEA Nocera – Pagani – Scafati dottore Maurizio D’Ambrosio. La richiesta di confronto dell’esponente politico è nata per ricevere aggiornamenti sul futuro della struttura, dopo che il sindaco della città di Scafati Pasquale Aliberti è stato protagonista di diversi attacchi nei confronti della dirigenza dell’azienda sanitaria locale.

D’Ambrosio e Carotenuto si sono così intrattenuti per circa tre ore, con l’obiettivo per quest’ultimo di fare un punto della situazione un mese dopo l’ultimo dibattito in città. “I locali del Pronto Soccorso Covid sono in ristrutturazione” ha spiegato il consigliere “mentre si stanno concludendo i lavori di messa in sicurezza di parte dei locali investiti dall’ultimo incendio. La lungodegenza è funzionante con il reparto di malattie infettive legato all’Ospedale di Nocera Inferiore”.

Il futuro

A toccare però particolarmente Carotenuto e gli scafatesi è il futuro dopo la chiusura del Pronto Soccorso tra 2011 e 2013, che priva di fatto il territorio di un istituto inserito nella rete emergenziale. Dall’incontro si è compreso che molto dipenderà da dinamiche aziendali interne all’ASL, a partire dall’assunzione di medici Un primo passo in avanti a cui dovranno seguire però tanti altri atti aziendali, come ricorda Carotenuto “Siamo in attesa degli atti dirigenziali che dovrebbe confermare il decreto del 2018 che destina 150 posti letto al presidio ospedaliero, con l’obiettivo di caratterizzazione dell’ospedale con un inserimento nella rete emergenziale a cui appartengono i presidi di Sarno e Nocera Inferiore” che conclude “La strada è ancora molto lunga ma ci sono tracce di progressi. E’ una lotta per un diritto fondamentale in una struttura che prima della sua chiusura era un centro di eccellenza per il comprensorio”

