L’US Angri dopo la vittoria corsara a Manfredonia vuole regalare la prima gioia ai tifosi di casa. Al “Novi” arriva però una grande conoscenza distante pochi kilometri, la Palmese penultima a due punti, ferita e con grande voglia di risalire. A parlare della gara nel sabato di conferenza stampa è Nicola Iasio, il vice di mister Stefano Liquidato che predica calma ai suoi per non finire in atteggiamenti sbagliati. “Non dobbiamo farci impressionare dalla classifica, la Palmese è una squadra forte e di tradizione, dobbiamo pensare alla nostra partita con rispetto.

Con il dodicesimo uomo in campo, la nostra stupenda tifoseria, possiamo fare bene” ha spiegato bene Iasio, che però pensa evidentemente alla forza di questo Angri. Squadra in crescita e in rampa di lancio dopo la vittoria con il Manfredonia, che ha smosso una classifica comunque precaria dopo 4 giornate e tre punti raccolti. “Non è cambiato nulla dalla prima vittoria in campionato come giusto che sia, il risultato è un primo passo ottenuto con il lavoro settimanale che continua” è lo spunto di Iosia “Abbiamo lavorato sull’attenzione tattica per non prendere gol evitabili, aspetto partito prima di tutti dai ragazzi”.