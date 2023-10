Basket. Angri concede il bis, Mola KO al PalaGalvani

Seconda vittoria in altrettante partite per i Condor, 5 uomini in doppia cifra.

La cronaca del match

Secondo successo di fila per l’Angri Pallacanestro, che supera nettamente Mola New Basket 2012 (87-68). Prestazione gagliarda per gli uomini di coach Francesco Chiavazzo, ancora privi del lungodegente Globys, che domano un avversario che ha ben figurato. Da sottolineare la performance di Iannicelli, a referto con 18 punti frutto di sei triple. Doppia cifra anche per Ruggiero (14), Caloia (14), Izzo (11) e Taddeo (10). Unica pecca il PalaGalvani a porte chiuse, per gli ormai noti lavori di restyling.

Partenza nel segno di Granata per l’Angri Pallacanestro, con il pivot che realizza il 5-2 che apre le ostilità. Mola è presente e replica colpo su colpo con Vidakovic e Catani per il 9 pari. Laquintana fa male dalla lunga distanza e va a bersaglio per il +4 ospite (12-16). Il canestro pare un po’ stregato per i padroni di casa, ma a rompere l’incantesimo è Caloia con la bomba del 17-20. Izzo tiene i suoi in linea di galleggiamento, ma sul finire i pugliesi accelerano nuovamente. Sono Laquintana e Barnaba a scrivere il 19-22, che porta alla conclusione della prima frazione. Il secondo periodo comincia bene per i padroni di casa. Capitan Iannicelli infila la tripla del 22 pari e Bonanni il libero del sorpasso (23-22). Caloia si fa ben trovare nel pitturato e trova il fondo della retina per il 27-24. Malgrado l’imprecisione ai liberi, i Condor piazzano un piccolo break per il 31-24, con Caloia ancora in evidenza. Mola non arretra di un centimetro e ricuce lo strappo con Vidakovic (31-30). Così coach Chiavazzo è costretto a chiamare time out. Al rientro Ruggiero viene ben servito e brucia più volte la retina per il 39-31. Ed è proprio quest’ultimo a mettere a segno il suo dodicesimo punto per il 41-33 con cui si torna negli spogliatoi.

Al ritorno sul parquet Izzo va a bersaglio per la doppia cifra di distacco (43-33). Si sblocca anche Jelic per il 50-37. Angri tiene in difesa meravigliosamente e allunga con il 2/2 (52-37) dalla lunetta di Taddeo. Mola è in difficoltà, però tenta di reagire con Birra (52-42). Angri si tiene, comunque, a distanza di sicurezza con un altro tiro dai 6,75 segnato da Iannicelli (57-44). Il contropiede di Bonanni (59-45) porta i viaggianti a chiedere una nuova sospensione. Sempre quest’ultimo brucia la retina dall’angolo per il 61-45, che porta la partita all’ultimo riposo. Il quarto periodo vede Angri ancora meritatamente avanti con Iannicelli e Taddeo roventi dal perimetro (70-55). Iannicelli vede il canestro come una vasca da bagno e fa esultare i suoi per il 73-57. Il capitano è inarrestabile e con la sua quinta tripla di serata respinge un timido tentativo di rimonta degli ospiti (76-62). Ed è proprio lui a mettere la parola fine sull’incontro assieme a Caloiaper l’87-68 conclusivo.

Tabellini

Angri Pallacanestro: Pagliaro n.e., Izzo 11, Globys n.e., Granata 8, Ruggiero 14, Montella n.e., Caloia 14, Iannicelli 18, Bonanni 9, Desiderio n.e., Taddeo 10, Jelic 3. All. Chiavazzo; Ass. Russo

Mola New Basket 2012: Gangale 2, Birra 8, Catani 12, Sivo n.e., Vidakovic 7, Trombetta 2, Guido 5, Lepore, Barnaba 20. All. Conte