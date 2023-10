Basket. Givova a bocca asciutta in Emilia, dov’è Logan?

Prima trasferta stagionale

La Givova Scafati di coach Pino Sacripanti di scena al PalaBigi di Reggio Emilia per la prima trasferta della stagione 2023/24. Priftis per confermare la grande vittoria esterna di Brindisi, i gialloblù di patron Nello Longobardi a caccia della prima vittoria dopo la sconfitta interna per mano della Virtus Bologna.

Entrambi i roster al gran completo.

Quintetti

REGGIO: Weber-Smith-Vitali-Hervey-Faye

SCAFATI: Robinson-Logan-Rivers-Pinkins-Nunge

Primo quarto

Weber e Robinson aprono la contesa in un PalaBigi infuocato; gli uomini di Priftis avanti con Vitali al 3’, 6-4.

Robinson dall’arco regala il primo vantaggio agli ospiti, Weber risponde immediatamente costringendo Rivers al secondo fallo personale e mettendo a segno un 2+1, Faye e Nunge entrano in partita, 11-10 al 5’.

Vitali da 3 punti, Gerald Robinson con la stessa moneta risponde e regala un nuovo vantaggio alla Givova, i liberi di Nunge valgono il 14-17 a 3:09 dalla prima sirena. Fallo antisportivo di Nunge ai danni di Hervey, Galloway s’iscrive al match con un tiro da 3 punti, Gentile fa lo stesso ma con un semplice appoggio da sotto, 20-19 al 9’.

Atkins, Pinkins ed Uglietti (dalla lunetta) chiudono il primo parziale, UnaHotels avanti 24-21.

Secondo quarto

Un canestrone di Rossato ed una schiacciata mostruosa di Atkins aprono i secondi 10 minuti di gioco, il 2+1 di Pinkins vale la parità sul 26 al 12’. Difese “allegre” in questo frangente, facili gli appoggi di Atkins e Nunge, 30-30 a 6’ dall’intervallo lungo.

Il pivot della Givova in doppia cifra (11) in meno di 15 minuti di partita, una forzatura di Lottie manda a schiacciare Weber, Sacripanti chiama timeout con 4 primi e 53 secondi da giocare, 32 pari.

Robinson segue Nunge come scorer, Atkins fa il vuoto nell’area dei 3 secondi gialloblù, nuova parità al 17’, 36-36. Sbracciata di Robinson sanzionata come fallo antisportivo, 2 falli a testa per lui, Rivers e Nunge non fanno sorridere Sacripanti ed il suo staff.

Vitali e Rivers segnano dai 6.75, Grant in contropiede mette a segno l’ennesimo +2 biancorosso a poco più di 40” dal cambio campo, 43-41. Lottie forza al termine di una brutta azione offensiva della Givova, Atkins appoggia facile il +4 a fil di sirena, Reggio avanti 45-41 all’intervallo.

Terzo quarto

Non riesce a sbloccarsi Logan, Faye fa la voce grossa in area e ricaccia Scafati a -8, 51-43 al 22’. Invenzione di Galloway per il +10, la Givova non segna più e Weber manda a schiacciare Faye, 57-43 a 5:43 dalla penultima sirena.

15-4 di parziale in 5:15 di gioco, notte fonda per i gialloblù a metà terzo quarto, 60-45 UnaHotels.

Hervey e Faye per il nuovo massimo vantaggio biancorosso, 65-47 al 27’, indemoniato Galloway. La Givova non riesce a sbloccarsi dalla lunetta (0/2 Pinkins), Robinson con un break personale di 5-0 prova a tenere in vita i suoi, 65-52 al 29’. Ultimo minuto senza acuti, i tentativi di Galloway prima e Robinson poi si infrangono sul ferro, ultimo quarto che si aprirà con i padroni di casa avanti di 13.

Quarto quarto

La tripla di Pinkins vale il -10, Vitali risponde immediatamente con la terza bomba della sua serata, Givova che non riesce a stringere le maglie della sua difesa, 69-58 al 32’. Lottie segna e subisce fallo, -8 Scafati, un affare per quanto visto durante la terza frazione. Grant in step-back da 3 punti rassicura gli emiliani, Gentile con un canestro “alla Gentile” ed una tripla di Rivers riportano la Givova sotto di 6 al 35’, partita nuovamente in discussione.

Weber da campione, Lottie e Gentile sciuponi, 76-66 a 4:12 dalla fine, timeout Sacripanti. Rossato pesca il coniglio dal cilindro, Nunge rientra dopo un’eternità e realizza dall’arco, ma Vitali è implacabile e manda la seconda giornata di campionato in archivio con l’ennesima tripla, 83-71 al 38’. Il finale è 85-77 in favore dell’UNAHOTELS Reggio Emilia, per Scafati la casella vittorie resta ancora da “inaugurare”.

MVP del match un glaciale Michele Vitali; per la Givova si salvano Nunge e Robinson, non pervenuto un Logan da 0 punti in 13 minuti, anche Gentile non incide (4 punti con 2/6 al tiro in 29 minuti di impiego).

Tabellini

REGGIO: Weber 13, Camara n.e., Cipolla n.e., Hervey 7, Galloway 14, Faye 10, Vitali 18, Grant 7, Smith 2, Uglietti 3, Atkins 11, Chillo.

SCAFATI: Sangiovanni n.e., Lottie 7, Gentile 4, Mouaha n.e., Pinkins 6, De Laurentiis n.e., Rossato 9, Robinson 16, Rivers 14, Nunge 21, Pini, Logan.