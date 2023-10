La Nocerina torna dalla trasferta con un punto conquistato in pieno recupero grazie alla rete di Caccavallo; per i padroni di casa a segno Sirbu.

Flaminia-Nocerina 1-1. Trasferta ostica per i molossi che si ritrovano difronte una compagine ben organizzata ed ancora imbattuta in campionato. Match che inizia subito a ritmi altissimi con diversi scontri e addirittura 3 cartellini gialli estratti all’undicesimo minuto. La prima occasione è per i rossoneri con Parravicini, ma Piersanti si supera. I padroni di casa rispondono con Lorusso ma Venturini è lesto a salvarsi in angolo. Nel finale di primo tempo arriva il vantaggio dei padroni di casa con la rete di Sirbu che trova la terza rete stagionale.

Nella ripresa la Nocerina alza il baricentro, ma il Flaminia si difende bene e non rischia praticamente nulla. Il protagonista è Caccavallo: prima in negativo perchè si divora un gol da ottima posizione, poi diventa l’uomo salvezza quando al 91′ è bravo a finalizzare una ripartenza rossonera.

Flaminia-Nocerina 1-1: il tabellino

FLAMINIA (4-3-3): Piersanti; Pericolini, Boccaccini, Fumanti, Igini; Marchi, Benedetti, Celentano (33’ pt Penchini – 37’ pt Muti); Sirbu (38’ st Massaccesi), De Cenco (21’ st Stauciuc), Lorusso (33’ st Mattia). In panchina: Chicarella, Paun, Bradarskiy, Gesmundo. Allenatore: Onofri

NOCERINA (3-5-2): Venturini; Crasta (31’st Gadaleta), Fontana, Mazzei; Rossi (19’ st Esposito), Basanisi (16’ st Caccavallo), Uliano (34’ st Vecchione), Citarella, Petti (1’ st Garofalo); Guida, Parravicini. In panchina: Fantoni, Tuninetti, Poziello, El Hannaoui. Allenatore: Esposito

ARBITRO: Giordano di Palermo (Mongelli – Monaco)

RETI: 42’pt Sirbu (F), 45’+2 Caccavallo (N)

NOTE: Giornata soleggiata. Campo di gioco in discrete condizioni. Spettatori circa 1000, con folta rappresentanza ospite. Ammoniti: Celentano (F), De Cenco (F), Benedetti (F), Petti (N), Crasta (N), Gadaleta (N). Angoli: 1-0. Recupero: 4’pt; 7’st