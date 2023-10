San Marzano-Romana 2-0. Il San Marzano si scrolla finalmente di dosso lo zero alla casella vittorie e centra il primo storico successo in Serie D. Una squadra rabbiosa quella di Giampà, che in campo è scesa con la bava alla bocca come aveva chiesto il tecnico alla vigilia. E pur privandosi inizialmente di big come Di Gennaro e Ferrari, ha risposto per le rime alla veemenza di una Romana che ha mostrato da subito i denti, galvanizzata dalla prima vittoria stagionale ottenuta la scorsa settimana.

Allegretti e Ferrari firmano la vittoria, ma accanto a loro sulla copertina di giornata vanno gli autori dei due assist. Favo nel primo tempo ha tracciato un filtrante col contagiri per il parziale 1-0. Marotta nella ripresa ha dato sfoggio di uno dei suoi tanti numeri, regalando a Ferrari il tap-in che ha messo in ghiaccio i 3 punti.

San Marzano-Romana 2-0: il tabellino

SAN MARZANO (3-4-3): Cevers; Cipolla, Altobello, Musso; Cusati (16’ st Pisciotta), Maimone, Favo (1’ st Ferrari), Balzano; Tripicchio (46’ pt Emmanouil), Allegretti (23’ st Marotta), Camara (39’ st Chiariello). A disposizione: Pareiko, Casillo, Mancini, Di Gennaro. Allenatore: Giampà.

ROMANA (3-5-2): Allegrucci; Tarantino, Paolelli (23’ st Succi), Sfanò; Nannini (13’ st Lisi), Spinosa, Ricozzi (13’ st Armini), Ruggeri, Fiore (38’ st Romagnoli); Calì (4’ st Alagna), Macrì. A disposizione: Antolini, Brevi, Avellini, Vagnoli. Allenatore: D’Antoni.

ARBITRO: Papi (Andria). Assistenti: Gigliotti e Presta (Cosenza).

RETI: 31’ pt Allegretti, 36’ st Ferrari.

NOTE. Spettatori: 500 circa. Ammoniti: Favo (S), Cipolla (S), Succi (R). Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 2’ pt; 5’ st