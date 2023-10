Scafatese-Costa d’Amalfi 1-0. In una bella domenica di inizio ottobre una strepitosa e frizzante Scafatese batte di misura il Costa D’Amalfi, fino a oggi ancora a punteggio pieno, e apre nel migliore dei modi l’era Ciro Muro, con una vittoria convincente sotto il profilo del gioco.

Con il vento in poppa derivante da 4 vittorie consecutive in 4 partite di campionato Proto si presenta a Scafati confermando il 3-5-2 con la coppia offensiva formata da Cappiello e dall’ex Tagliamonte, mentre dall’altro lato del campo Ciro Muro sceglie per il suo esordio in giallobleu il 4-3-3 con Solombrino tra i pali, difesa con Visconti, Pagano, Trezza e Masullo, tris di centrocampo con Cavaliere, Viscovich e Pietroluongo e tridente offensivo con Labriola e Gautieri esterni a sostegno di Tedesco falso nueve.

Sul prato del Vitiello va in scena fin dall’inizio una gara dai ritmi serrati, anche se per aspettare la prima vera palla gol bisogna attendere il minuto numero 19 quando la compagine canarina, facendo alzare fino alla linea di centrocampo la difesa avversaria, inscena uno schema da applausi che premia l’inserimento di Gautieri, lesto a scattare in posizione regolare ma un po’ meno lucido nel colpire a tu per tu con Manzi; la prima frazione va via così, con non tante azioni salienti ma con una Scafatese che minuto dopo minuto appare sempre più convincente e comincia a trascinare il numeroso pubblico del Vitiello.