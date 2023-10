Scoperta eccezionale a Giugliano. Ritrovata la Tomba del Cerbero

Scoperta la tomba del Cerbero, è in perfetto stato di conservazione.

Rinvenuta all’interno di terreni coltivati nel comune di Giugliano in Campania.

La scoperta eccezionale

E’ stata scoperta la Tomba del Cerbero nel comune di Giugliano in Campania (Napoli), ricca di affreschi. E’ un’eccezionale tomba a camera, inviolata e in perfetto stato di conservazione, che è stata rinvenuta all’interno di terreni coltivati, nell’ambito del programma di lavori condotti da Acqua Campania Spa per il “Completamento e adeguamento del sistema di alimentazione idrica dell’area Flegreo Domitiana”.

L’ambiente

L’ambiente presenta il soffitto e le pareti affrescate con scene mitologiche, Ittiocentauri che sorreggono un clipeo sulla parete frontale, festoni che girano tutt’intorno la camera funeraria, e rappresentazioni figurate tra cui spicca un cane a tre teste, da cui la denominazione convenzionale del mausoleo come Tomba del Cerbero. Tre klìnai dipinte, un’ara con vasi per libagioni, inumati ancora deposti sui letti funebri con ricco corredo, completano il quadro di una scoperta che, in questo territorio, non ha precedenti