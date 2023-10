Sport. L’Angri centra la prima vittoria al “Novi”: è 2-0 alla Palmese

La partita

L’Angri riesce nella missione continuità, arriva la seconda vittoria in consecutiva contro la Palmese. Si interrompe il tabù stagionale dello stadio “Pasquale Novi”, il cavallino con un gol di Longo per tempo chiude la pratica con i rossoneri, sempre più in fondo la classifica. Mister Stefano Liquidato in campo mette i più in forma e non rinuncia al suo 4-3-3, che riesce sin da subito a mettere in difficoltà a centrocampo e sulle fasce gli avversari.

Sugli scudi Ciro Palmieri, attivissimo sulla destra in diverse occasioni con i suoi dribbling, in particolare al minuto 13 quando riesce a far scoccare un tiro sul primo palo dopo aver superato tre avversari, conclusione terminata però in corner. L’episodio che sblocca il match arriva intorno alla mezz’ora, con buon aiuto dell’estremo difensore ospite. Arriva un traversone in area di rigore che non viene però bloccato da Moccia che fa sfilare la palla, Longo bravissimo tra i due difensori Mautone e Schiavino ad intercettare il pallone facendosi poi atterrare. Per l’arbitro Deborah Bianchi è rigore, che si insacca dopo esecuzione perfetta dello stesso Longo.

Il gol fa effetto sugli ospiti che però nel secondo tempo provano a suonare subito la carica con il duo D’Angelo-Filogamo. L’adrenalina dura però solo 90’ secondi perché al minuto 47 l’Angri è brava a raddoppiare con un’ottima azione corale. Ascione riceve sulla sinistra e lancia sulla linea di fondo Picascia, che fa scoccare in area un cross perfetto per l’impatto in terzo tempo ancora di Longo, che buca così per la seconda Moccia. La seconda marcatura è una doccia gelata per la Palmese, che prova a rendersi pericoloso ma non riesce mai a sfondare. Il più grande sussulto è al minuto 53, quando Schiavino da quasi 40 metri fa partire una bordata che si stampa sulla traversa dopo leggera deviazione del portiere angrese Palladino.

Tabellino

ANGRI (4-3-3)

Palladino, Picascia, Palmieri (29’st Cordato), Longo (20’st Giorgio), Herrera, Allegra (30’st Cardore), Mane, Marasco (1’st Sabatino), Kljajic, Fabiano, Ascione (41’st Grieco). A disposizione: Scarpato, Di Mauro, Mansour, Caropreso. Allenatore: Stefano Liquidato

PALMESE (4-3-1-2)

Moccia, Manco, Mautone (1’st Romano), Schiavino, Morlando, Cardone (22’st Silvestro), Carotenuto, Amato (22’st Potenza), Fusco, Filogamo (24’st Peluso), D’Angelo. A disposizione: Scognamiglio, Tribuno, Russo, Boemio, Noletta. Allenatore: Salvatore Sarnataro.

Arbitro: Deborah Bianchi di Prato. Assistenti: Tangaro e D’Ambrosio di Molfetta

Reti: 33’ rig. Longo (A), 47’ Longo (A)

Note: Ammoniti: Filogamo (P), Mane (A), Longo (A), Marasco (A), Schiavino (P), Palladino (A), Morlando (P). Calci d’angolo: 4-6. Recupero: 2’pt, 5’st.