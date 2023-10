Pagani. Recupero del Centro anziani. Pepe velocizza le operazioni

Nei giorni scorsi si è celebrata anche a Pagani la giornata dedicata ai nonni, festeggiata dal consigliere comunale di minoranza Fabio Petrelli con un saluto istituzionale all’interno del Centro anziani di via Pittoni. Al suo arrivo, però, l’esponente dell’opposizione non ha potuto che denunciare uno stato di grave decadenza strutturale, dovuto soprattutto alla mancata manutenzione della struttura. Si ravvedono in particolare problemi di degrado all’esterno della struttura, con muri ammuffiti e non solo.

«I nonni sono patrimonio dell’umanità, vanno custoditi gelosamente. Gli utenti del Centro anziani alla mia visita mi hanno segnato una serie di problematiche. C’è un senso di abbandono, con una struttura fatiscente e che sembra pronta a cadere su se stessa da un momento all’altro» dice Petrelli.

Una precisa richiesta

La denuncia è diventata così una richiesta d’aiuto, provvedendo da un lato alla messa in sicurezza della struttura e dall’altro individuando un nuovo spazio per ospitare gli anziani. «Siamo coscienti che l’amministrazione comunale ha in progettazione un intervento importante per tutta l’area, ma fintanto non avverrà ciò sarebbe opportuno trovare una struttura che li possa ospitare in sicurezza », ha concluso Petrelli.

Il caso al vaglio della maggioranza

Il caso è presto arrivato presto all’attenzione della maggioranza di Palazzo San Carlo e in particolare all’assessore delegato alla Manutenzione, Augusto Pepe, che ha provveduto a inviare una squadra di operai sul posto per risolvere le criticità più urgenti.

La riqualificazione

Nel frattempo per l’amministrazione comunale è sempre più vicina la conclusione dell’iter propedeutico per la riqualificazione di tutto il comparto urbano di via Pittoni, che permetterà un rilancio sociale dell’area. «Abbiamo terminato ufficialmente la progettazione tecnica, siamo sempre più vicini all’inizio del cantiere, un passo tanto voluto da questa maggioranza », dice il vice sindaco Pepe.

