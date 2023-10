L’impatto è avvenuto poco prima delle 17,00, in via Badia, una strada molto trafficata e non nuova ad incidenti anche gravi.

Angri. Grave incidente in via Badia, si scontrano auto e scooter.

E’ abbastanza serio l’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Badia all’intersezione con Via della Repubblica. Stando alle prime informazioni in sella allo scooter pare ci fossero due persone, si tratterebbe di un papà con il proprio figlio adolescente. Ed è proprio il guidatore dello scooter, il papà, ad aver avuto la peggio nell’impatto che è avvenuto con un auto che veniva in senso contrario.

Subito dopo lo scontro, i residenti e i proprietari di alcune attività commerciali della zona hanno chiamato i soccorsi. Affidati al personale del 118 i feriti sono stati trasportati dall’ambulanza in ospedale. Illesa la conducente della vettura.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale e gli uomini della Caserma dei Carabinieri di Angri per i rilevi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.