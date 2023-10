Nocera Inferiore. Tari, al via verifiche e controlli sui furbetti

È caccia agli evasori. L’amministrazione De Maio ha fatto avviare le verifiche degli uffici comunali sui titolari delle attività commerciali che non hanno pagato il tributo Tari negli ultimi anni.

Controlli incrociati

Controlli incrociati avviati dall’ufficio Tributi congiuntamente con il Suap per identificare quei mancati contribuenti non hanno una posizione ben definita con il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Una attività concentrata su una delle cinque annualità per la quale ancora non è scattata la prescrizione. Il periodo oggetto di verifica e relativo al periodo dal 2018 al 2022.

Verifiche mirate

Verifiche che sono sopratutto conseguenze del nuovo regolamento per le entrate tributarie e non tributarie approvato a inizio anno. La nuova procedura, infatti, impone il contratto Tari, mentre prima era uno dei passaggi successivi. I dati in possesso dell’ente sono ancora parziali ma non si escludono sorprese. L’attività anti – evasione e il successo della differenziata potrebbe produrre il riconoscimento di premialità, con bollette più leggere per tutti i cittadini utenti.

Le procedure

Molti esercenti non avrebbero rispettato le procedure relative alla richiesta di rilascio della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), lasciando in sospeso i pagamenti del tributo. In questa prima fase i controlli interessano prevalentemente le attività commerciali poi le verifiche si potrebbero concentrare sui contribuenti inadempienti.

Nessuna vessazione

Controlli che non hanno un fine vessatorio sostengono dall’ente. La Tari è tributo ripartito tra gli utenti, la spesa non può essere coperta da fondi pubblici. Maggiori sono i numeri dei contribuenti in regola, meno si pagherà pro capite. Viceversa, gli evasori, incidono sulla copertura delle spese del servizio.