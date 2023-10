Pagani: Ruggiero: “Alt mezzi pesanti in Via De Gasperi” (video)

Pagani. Disagio e traffico pesante nell’intersezione tra Via De Gasperi e la rotatoria di Via Mangino. Il consigliere Ruggiero scrive a De Prisco

Disagio e traffico pesante nell’intersezione tra Via De Gasperi e la rotatoria di Via Mangino nei pressi della rotatoria che immette sull’area del mercato ortofrutticolo. Il consigliere comunale Santino Ruggiero ha scritto al Sindaco Lello De Prisco, al consigliere delegato e al Comandante della Polizia Locale chiedendo di riattivare il divieto di transito per i veicoli con massa superiore le 35 tonnellate in direzione Angri su via Alcide De Gasperi, senza nessuna eccezione.

Piano della viabilità

Ruggiero auspica anche una revisione del piano della viabilità che potrebbe miglioramenti alla ingolfata rete cittadina già in emergenza per la mancanza di aree di sosta e di strade storiche non adatte ormai al collasso per il grande carico di veicoli.

Il servizio è di Alfonso Romano