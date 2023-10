Angri. Assessorato ai servizi sociali, parte il progetto sociale “Musichiamo”

Parte il progetto sociale “Musichiamo” un laboratorio di musica strumentale e corale aperto, pensato per bambini con bisogni educativi speciali.

Il progetto fa parte dei centri educativi e sociali per minori , realizzati con i fondi ministeriali. Gli incontri si terranno due giorni a settimana presso l’ex scuola Opromolla con la professoressa Ornella Nasti.

La musicoterapia e autismo sono legati a doppio filo, perché la terapia attraverso la musica può essere di grande aiuto per i bambini, in quanto offre risultati concreti: migliorano la comunicazione, sviluppano le capacità di concentrazione e imparano a rapportarsi in modo migliore con le persone intorno a loro, tutto in un clima sereno e positivo, condividendo esperienze significative.

La dichiarazione dell’assessore ai servizi sociali Maria D’Aniello

“Abbiamo inserito questo progetto che per il momento è in fase sperimentale, ma sicuramente avrà una continuità. Nel nostro paese ci sono bambini autistici e con disabilità diverse che hanno bisogno di particolari attenzioni e spazi dedicati a loro, per cui vanno attivati progetti sociali per lo sviluppo della socializzazione, e la musicoterapia accompagna processi di inclusione con altri coetanei.

Bisogna investire molto su di loro, dare un aiuto concreto di supporto ai genitori, non farli sentire soli. Credo molto in questo progetto, sarà cura dell’Amministrazione portare avanti questo progetto anche investendo con fondi aggiuntivi comunali”.