Angri. Ritorni. Mauri pronto a tornare in consiglio

Potrebbe ritornare tra gli scranni dell’assise cittadina. Pasquale Mauri sarebbe pronto, questo pomeriggio, a riprendere posto tra i banchi dell’opposizione dove manca dallo scorso mandato. Sconfitto da Cosimo Ferraioli al turno di ballottaggio del autunno del 2020 Mauri, per motivi di salute, come spiegato in un lungo a passionale post sul suo profilo, sarebbe deciso a tornare per fare la sua legittima parte di “opposizione” nella variegata costellazione dei gruppi consiliari che si oppongono alle politiche di Ferraioli e compagnia.

Una nuova candidatura?

Un ritorno, secondo taluni, che lascerebbe presagire anche a una nuova possibile candidatura in vista del voto del 2025, quasi una nuova iniziazione dopo avere “ricevuto un’altra occasione di vita” come scrive nel suo lungo post affidato ai social. Tutti lo aspettano, anche incuriositi di capire come sarà questa nuova deal di “Pasquale” vero “pontiere” dell’ultimo ventennio politico cittadino. Alle 18,00 la verità.

Luciano Verdoliva