Nocera Inferiore. 37enne cade dal sesto piano, salvo grazie a una tettoia

Giù per sei piani, miracolosamente salvo un 37enne. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in piazza del Corso a Nocera inferiore.

Un uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato dal sesto piano all’interno di un edificio. Nel corso del tremendo volo, il 37enne ha sfondato una copertura in metallo, precipitando poi al suolo. Ed è stata proprio l’impatto con la tettoia che ha salvato la vita al protagonista dell’incidente.

I soccorsi

Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale di Nocera Inferiore, dove i medici lo stanno visitando per alcuni traumi alle braccia ed a una gamba. Sul posto i carabinieri e la polizia locale per le indagini. Si cerca ora di comprendere la dinamica dell’accaduto e non si esclude che si tratti di una caduta accidentale.