Nocera Inferiore. Fondi regionali per donne vittime di violenza

Nocera Inferiore. Anche quest’anno la Regione Campania riconferma le misure a sostegno delle donne vittime di violenza, dei loro figli e degli orfani di vittime di femminicidio. «La misura è relativa a voucher spendibili per interventi finalizzati all’inserimento e all’inclusione socio – lavorativa dei beneficiari, nonché al conseguimento dell’autonomia ed indipendenza, anche rispetto al bisogno abitativo delle donne vittime di violenza» afferma Annarita Ferrara, consigliera delegata alle Politiche Sociali.

La Regione Campania promuove due distinte linee di intervento (denominate Linea A e Linea B). La Linea A.1 prevede un sostegno economico (voucher fino ad € 3.000,00) a copertura dei costi sostenuti per: canoni di locazione e utenze (sostegno abitativo); fuoriuscita dal circuito della violenza (ogni altra spesa a ciò necessaria secondo le indicazioni contenute nell’Avviso). La Linea B.1 prevede l’erogazione di un sostegno economico (voucher fino a massimo € 1.500,00) per il rimborso dei costi sostenuti per i figli delle donne vittime di violenza nonché orfani di vittime di femminicidio per: interventi per il completamento del percorso scolastico; attività extrascolastiche.

Sostegno economico

<«Sono altresì previste le Linee A.2 e B.2. (rispettivamente per le donne e per i figli e gli orfani), che prevedono un sostegno economico (voucher fino ad € 3.000,00) a copertura dei costi per: formazione per inserimento e reinserimento lavorativo» spiega Lisa Ruggiero, presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità «È stata definita una nuova procedura telematica per la trasmissione delle domande di partecipazione ai fini dell’ammissione al contributo – chiarisce l’assessore alle Politiche Sociali, Federica Fortino, che annuncia – il Comune di Nocera Inferiore, attraverso il Segretariato Sociale sito in via Libroia n.1, è disponibile a prestare assistenza alle donne intenzionate a presentare istanza, supportandole in fase di compilazione ed invio della domanda.

La durata del servizio

Il servizio digitale, denominato “Sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e orfani vittime di femminicidio – 2023”, è attivo fino alle ore 18.00 del giorno 6 novembre 2023 ed è accessibile, esclusivamente tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS), al link: https://servizi-digitali.regione.campania.it/DonneVittime2023 «Anche per quest’anno abbiamo predisposto un supporto per le donne che vogliamo presentare istanza, grazie al nostro Segretariato Sociale. Occasione anche per intercettare donne in situazioni difficili da poter accompagnare con misure e iniziative cittadine» ha dichiarato il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.

Natalia Pepe