Pagani. Il Liceo Scientifico “Bartolomeo Mangino” e Sinergie in Rete presentano i Percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento

Pagani. I percorsi formativi del Liceo Mangino

Il Liceo Scientifico “Bartolomeo Mangino” e Sinergie in Rete presentano i Percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento (Ptco). L’appuntamento è per il 18 ottobre alle ore 11.00 presso la Sala “Tommaso Maria Fusco” dell’Auditorium di Pagani.

L’evento

Mercoledì 18 ottobre alle ore 11 nella Sala “Tommaso Maria Fusco” dell’Auditorium Teatro di Pagani, Sinergie in Rete, la Rete di Imprese che si occupa di ambiente, ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, e il Liceo Scientifico “Monsignor Bartolomeo Mangino” di Pagani presenteranno i Percorsi per le competenze traversali e l’Orientamento (Ptco) che saranno svolti durante l’anno scolastico in corso. Interverranno la Preside del Liceo Mangino Ezilda Pepe, il Presidente di Sinergie in Rete Vincenzo Calce, la Professoressa dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Flora Amato (Professoressa di Programmazione, Test Mining, Information systems and business intelligence,Hardware and software for Big Data), il Professore dell’Università degli Studi di Salerno Vincenzo Belgiorno (Professore di Ingegneria Sanitaria ed Ambientale) il Direttore di CURSA (Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica ed Ambientale) Stefano Banini.

Acquisizione delle competenze

Gli studenti, attraverso i PTCO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – non solo potranno godere di momenti di formazione “in aula” attraverso l’apporto di professori universitari e tecnici universitari ma anche di formazione “in azienda”. L’obiettivo è favorire la diffusione di processi formativi orientati all’acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo l’orientamento, la cultura dell’auto imprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie. Concorrere, quindi, allo sviluppo negli studenti di soft skills, per favorire il collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro stimolando un continuo improvement attraverso i metodi della sperimentazione, della contaminazione e della implementazione.

Un percorso importante

Un percorso importante, dunque, per affiancare al “sapere” il “saper fare”, intensificando i rapporti della scuola con le Università, con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi.

Natalia Pepe