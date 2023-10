Pagani. Un tavolo per la zona contesa. Regia affidata alla Prefettura

Zona contesa di Orta Loreto, i sindaci di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino siglano la tregua davanti al prefetto di Salerno. Ora, dunque, è realtà l’istituzione di un tavolo tecnico per accompagnare la transizione dell’area contesa verso Pagani. La giunta di Lello De Prisco ha nominato una commissione ad hoc, ma nel frattempo però l’amministrazione comunale santegidiese ha rilanciato la possibilità di una legge regionale che possa superare quanto deciso dal Consiglio di Stato.

L’incontro

Dopo le polemiche e le manifestazioni, i sindaci Lello De Prisco e Antonio La Mura, accompagnati dai propri tecnici comunali, hanno incontrato il prefetto Francesco Esposito per discutere delle modalità da intraprendere per rendere effettiva la sentenza che ha reso la zona contesa di competenza dell’Ente di Palazzo San Carlo. Al summit era presente anche il presidente della Provincia, Franco Alfieri, a conferma dell’attenzione che tutte le istituzioni in campo stanno ponendo in campo sulla questione. La gestione del futuro prossimo non sarà per nulla semplice visto il gigantesco lavoro a cui saranno sottoposti gli uffici delle due amministrazioni comunali, che dovranno ratificare sotto ogni aspetto, dall’anagrafica all’urbanistica, il passaggio di competenze. Da qui, la scelta di optare per un ampio tavolo tecnico.

La Mura: “incontro proficuo”

«È stato un incontro operativo molto importante – ha detto La Mura – che in qualche modo ha accolto la proposta, da noi avanzata e non ostacolata dal Comune di Pagani, di lavorare a tutti gli aspetti di questa delicata fase con l’accompagnamento costante e attento della Prefettura». L’occasione, per quanto istituzionale, è stata buona per rilanciare anche la posizione politica del sindaco santegidiese, che proverà, attraverso l’aiuto del consigliere regionale Nunzio Carpentieri , a ribaltare la situazione. «Naturalmente, in maniera contestuale, continua il nostro lavoro mirato a conservare la nostra potestà amministrativa sulla zona contesa, che, com’è noto, dovrà portare all’intervento di una legge regionale specifica, come previsto dalla Costituzione».

La commissione paritetica

Sul fronte paganese, invece, ieri mattina in giunta comunale è stata nominata una commissione paritetica specifica per l’organizzazione di tutte le fasi per il passaggio di giurisdizione, un passo importante per De Prisco: «Pagani non può non essere contenta di avere questi nuovi cittadini nel suo territorio. Vogliamo che tutte le fasi del passaggio siano eseguite senza errori per evitare disagi e disservizi».

Alfonso Romano