Scafati. Vigilessa trova 672 euro in strada e li restituisce. Soldi e documenti smarriti da una 32enne

In una giornata come tante, una storia di gentilezza e onestà ieri ha riscaldato il cuore della comunità di Scafati. Il maresciallo Concetta Donadio, agente della polizia locale, è diventata un esempio luminoso quando ha restituito un portafogli smarrito contenente 672,70 euro e vari documenti alla legittima proprietaria. Il gesto ha riportato la speranza nella bontà umana e nei valori morali, dimostrando che in città esistono ancora gesti di altruismo.

Il ritrovamento

Ieri mattina, alle 8,20, in via Lilly Pagano, nei pressi della tenenza dei carabinieri, il maresciallo Donadio ha ritrovato un portafogli perso da una 32enne scafatese. Il gesto della vigilessa è avvenuto mentre stava svolgendo il servizio scolastico nella zona di via Pagano, mettendo in luce la sua integrità e la sua dedizione alla comunità.

Lo smarrimento

La 32enne aveva probabilmente perso ogni speranza di recuperarlo. Eppure, la vigilessa Donadio non si è fatta sfuggire l’occasione di fare un gesto nobile. Infatti, la legittima proprietaria del portafogli è stata convocata al comando qualche ora dopo, con il materiale smarrito che è stato consegnato alla donna dal piantone Rosario Esposito.

I complimenti del consigliere Avagnano

Al maresciallo della polizia locale sono arrivati i complimenti di Gennaro Avagnano, consigliere comunale di maggioranza: «La città di Scafati deve ripartire da esempi come questo – ha affermato – Troppo spesso siamo abituati a sentir parlare di scandali e malaffare, ma il gesto avvenuto in via Pagano ci fa capire che c’è speranza. La Donadio merita un elogio per aver compiuto il suo dovere».

La proposta di encomio

Avagnano ora spera che il Comune possa conferire un encomio ufficiale alla vigilessa Donadio, sperando che ciò possa servire da esempio a tutta la comunità. Non è escluso che la vicenda possa essere valutata dal sindaco Pasquale Aliberti. «In un mondo che spesso sembra perdere la bussola morale, il maresciallo Donadio ci ha ricordato che è possibile fare la cosa giusta, anche quando nessuno sta guardando», ha concluso Avagnano.

Alfonso Romano