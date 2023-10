La società grigiorossa ha annunciato tramite i canali ufficiali l’arrivo di Raffaele Virgilio, centrocampista classe 2002 proveniente dal Giugliano. Il 21 enne è cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia per poi passare in quelli di Avellino e Napoli. Esperienza in D con le maglie di Sorrento ed Afragolese con le quali ha disputato oltre 100 presenze. Ad inizio anno ha vestito la maglia del Giugliano, club con il quale ha rescisso per vestire la casacca grigiorossa.

Il comunicato del club:

”L’U.S. Angri 1927 rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive di Raffaele Virgilio, centrocampista classe 2002.

Virgilio è cresciuto in settori giovanili importanti, quali Juve Stabia, Avellino e Napoli per poi passare tra le file del Sorrento. Nonostante la

giovane età, ha già collezionato oltre 100 presenze in Serie D ed arriva ad Angri dal Giugliano Calcio, club di Serie C”.