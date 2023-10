Angri. Mauri torna in aula. Si parla di scuola e igiene urbana (video)

L’assise cittadina presieduta da Massimo Sorrentino torna in aula. Calore e accoglienza bipartisan per il ritorno tra gli scranni dell’ex sindaco Pasquale Mauri, provato da una lunga malattia ma pronto a riprendere il suo ruolo di oppositore come ha tenuto a dire. Tra i punti ampiamente discussi e criticati, soprattutto dal consigliere di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria, due in particolare. Schermaglie e acceso dibattito sull’approvazione del Regolamento Comunale di Igiene Urbana con il dito puntato contro l’assessore Ciro Calabrese.

Critiche alla gestione delle politiche scolastiche

D’Auria non ha lesinato critiche anche all’assessore delegato alle politiche scolastiche Giusy D’Antuono circa un prelevamento di risorse, dal Fondo di Riserva ordinario del Bilancio 2023/2025 con delibera di Giunta comunale, servite per il trasloco nel nuovo plesso scolastico della ex scuola media “Opromolla e del centro direzionale in Via Dante Alighieri.

Le barriere architettoniche

Il consigliere Vincenzo Ferrara ha presentato una serie di interrogazioni tra le quali quella relativa alla revisione e abbattimento delle barriere architettoniche in città.

Il servizio è di Luciano Verdoliva