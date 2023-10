Pagani. Forum dei Giovani organizza “nutriAmo Corpo e Mente”

Il 16 ottobre è la giornata mondiale dell’alimentazione e in occasione di essa, il Forum dei Giovani di Pagani ha organizzato un incontro aperto a tutti “nutriAmo Corpo e Mente” per sensibilizzare e far capire quanto sia importante l’alimentazione per il nostro benessere psico-fisico. Un incontro organizzato con tre professionisti del settore, che si terrà martedi 17 ottobre alle ore 20:30 presso la sede del Forum in Piazza Sant’Alfonso (ex Caffè Letterario)

Le parole di Valentina Ricciardi

“Quella del 17 ottobre è un’iniziativa a cui io, così come gli altri ragazzi del Forum, teniamo particolarmente. Con questo incontro vogliamo non solo promuovere un corretto stile di vita composta da un’alimentazione sana e attività fisico ma anche parlare della salute della mente dal momento che in un percorso alimentare devono camminare di pari passo. Per giungere ad uno stato di benessere psicofisico è necessario raggiungere uno stato di armonia ed equilibrio tra: cibo, corpo, mente ed emozioni. “Sentirsi bene” non deve ridursi alla sola componente corporea o, viceversa, a quella mentale. Infine vorrei ringraziare le tre professioniste che presiederanno questa iniziativa: la nutrizionista Katia Stoia, la psicologa Rosa Pepe e la personal trainer Jessica Bove.”