Sarno. Maggioranza assente in aula la decadenza slitta ancora

Aula deserta, la decadenza slitta ancora. Maggioranza assente, oggi nuova convocazione per la decadenza di Canfora

Assenza di massa per la maggioranza in Consiglio comunale di Sarno, la ratifica della decadenza del sindaco Giuseppe Canfora slitta di qualche ora. I fedelissimi del primo cittadino decaduto, probabilmente in segno di solidarietà verso il sindaco prossimo all’addio a palazzo San Francesco, non si sono presentati alla seduta programmata in prima convocazione ieri pomeriggio. Oggi, però, ci sarà però la seconda convocazione in cui i punti potranno essere approvati anche senza il limite di assenze. La decisione era nell’aria e la conferma dell’assenza ha portato la minoranza a denunciare l’ennesima mancanza di rispetto.

Il subentro di Viscardi

Il primo cittadino di Sarno, lo scorso settembre, ha ricevuto la notifica di decadenza da parte dell’allora Prefetto di Salerno, Francesco Russo, dopo la sentenza definitiva sul caso Consorzio Asi e sui rapporti di tentata concussione che avrebbe condotto ai tempi della presidenza della Provincia di Salerno. Prima che però il ruolo di comando dell’Ente passi alla vicesindaco Eutilia Viscardi è fondamentale che l’argomento di decadenza passi per il Consiglio comunale, al fine di chiudere così il cerchio burocratico della questione. La prima convocazione è però andata quasi completamente deserta, come testimonia l’arrivo solitario del consigliere di opposizione Giovanni Cocca intorno le 18:30 e raggiunto poco dopo da diversi colleghi d’assise: «Questo la dice lunga sul rispetto delle istituzioni di questa maggioranza. Non è un fatto personale rispetto l’innocenza del dottor Canfora, ma parliamo di atti dovuti che saranno comunque portati a termine. Oggi ci saremo e voteremo la decadenza con o senza maggioranza».

I presenti

A essere presenti, oltre il presidente comunale Giuseppe Esposito e Cocca, i consiglieri Giovanni Montoro , Antonello Rega , Walter Giordano, Domenico Crescenzo, Maria Rosaria Aliberti e Sebastiano Odierna , con il solo consigliere Antonio Orza tra le file della maggioranza in aula. «Una volta scelta la data in condivisione, non essere presenti palesa un segnale politico grave, perché non dovevamo fare nient’altro che approvare un atto formale», l’affondo del consigliere forzista Crescenzo. «È un segnale brutto farsi gioco della giustizia. Tutto sta diventando una barzelletta ». Gli stessi esponenti di maggioranza alle domande delle minoranze hanno manifestato un pizzico di imbarazzo, ma sono pronti a votare l’argomento nella convocazione – bis di oggi.

La giustificazione

«Penso personalmente che l’assenza si possa spiegare con un atto di solidarietà nei confronti del sindaco », è l’ipotesi avanzata dal presidente dell’assise. «Alla prossima convocazione ci sarà tutta la maggioranza a prendere atto della decadenza, attivando così tutto l’iter previsto in questi casi».

Alfonso Romano