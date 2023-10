Sarno. Vandali distruggono Parco Voscone, la condanna dell’amministrazione

Vandali in azione nel parco Voscone, completamente distrutto e divelto in molte sue parti. La condanna dell’Amministrazione Comunale

La scoperta

A fare la spiacevole scoperta questa mattina i tecnici dell’Ente Parco Regionale del Fiume Sarno durante un sopralluogo. Quando sono giunti sul posto hanno subito notato che il cancello d’ingresso era rotto e la rete di recinzione divelta. L’area della pineta Voscone è stata adibita a parco con i fondi della Regione Campania (circa 250 mila euro) grazie a un progetto di riqualificazione ambientale in partenariato tra Regione, Ente Parco e Comune di Sarno. Il parco doveva essere ancora inaugurato perché i lavori stavano per essere completati, ma ora è irrimediabilmente rovinato.

Un luogo di incontro per grandi e piccoli dove potersi frequentare, incontrare e godersi un pò di relax in famiglia. L’Amministrazione Comunale è amareggiata e indignata per questo ennesimo atto di inciviltà, compiuto da gruppi incivili per il mero gusto di distruggere un bene pubblico. Non solo, ma pare che la zona sia diventata spesso meta per gare abusive di motocross e di escursionisti abusivi a cavallo, e ciò è vietato per legge essendo il parco un’area protetta.