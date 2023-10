Scafati. Fanghi dalla costiera, Salvati propone il sit-in

L’arrivo dei fanghi dalla Costiera sorrentina al depuratore scafatese della Gori fanno infuriare l’ex sindaco Cristoforo Salvati. L’attuale consigliere comunale attacca la gestione del caso da parte dell’amministrazione comunale di Pasquale Aliberti ed è pronto, insieme a Fratelli d’Italia, a organizzare una manifestazione per dire no allo smaltimento in città.

Una nuova questione ambientale irrompe su contrada Cappelle e in particolare su via delle Industrie. Gori ha dato notizia nell’ultimo mese all’ente di Palazzo Mayer che il complesso del depuratore ospiterà ben presto i residui fangosi prodotti dalle zone della Costiera sorrentina, con l’amministrazione comunale che ha voluto sicurezze del caso per evitare problemi di vivibilità nell’area.

Salvati: “non ci sono garanzie”

Garanzie che l’ex sindaco Salvati reputa praticamente inesistenti. «Accettare l’arrivo dei fanghi nel depuratore Gori significa accettare l’arrivo 400- 500 auto – compattatori al mese densi di materiali tossici. Rispetto tutto ciò Fratelli d’Italia dirà no, perché non è possibile avallare politicamente scelte del genere che ledono la salute dei cittadini dell’area oltre che portare una serie di problemi logistici a cascata», ha detto il medico e attuale consigliere comunale.

Mobilitazione

Il dibattito in città è forte sull’argomento, ed è stato già rilanciato da diverse figure politiche e civiche. Per questo il partito di Giorgia Meloni pensa anche a una manifestazione per dire no allo smaltimento. «Se qualcosa non cambierà e non si avrà la sicurezza che i fanghi delle costiere non passeranno per Scafati, allora saremo pronti anche a una mobilitazione per garantire la salute dei nostri cittadini », ha concluso Salvati.

La risposta di Susy Barone

A rispondere all’ex sindaco è stata la consigliere comunale Assunta Susy Barone, che da residente a Cappelle ha seguito la vicenda nelle scorse settimane. «Strumentalizzare questa vicenda, prospettando disastri ambientali, è assurdo. Ho appurato personalmente, visitando l’impianto Gori, di cosa stiamo parlando e cosa c’è in cantiere. Faccio presente che il sindaco Aliberti in merito al progetto di innovazione e implementazione del depuratore Gori che si trova nell’area Pip di Cappelle ha preteso garanzie per tutelare gli scafatesi» ha puntualizzato Aliberti.

A detta della maggioranza, infatti, le migliore previste all’impianto comporteranno addirittura una diminuzione del traffico veicolare pesante in entrata e in uscita dal depuratore, oltre a una riqualificazione dell’area. Il dibattito è aperto ed è destinato a continuare nella commissione consiliare Ambiente guidata dal consigliere comunale Gennaro Avagnano, che ha già portato in discussione l’argomento per un confronto con le varie anime dell’opposizione.

Alfonso Romano