Per la sesta giornata di campionato di Serie D, girone H, Angri e Paganese saranno impegnate in 2 trasferte ostiche. I grigiorossi affronteranno il Rotonda, compagine lucana che fino ad ora ha ben figurato riuscendo a conquistare 8 punti. Tra gli ottimi risultati ottenuti spiccano il pareggio contro l’Altamura (unico pareggio per la capolista del girone H a quota 13 punti) e la vittoria in casa del Casarano. La squadra allenata da mister Pagana in queste prime 5 giornate ha espresso un ottimo gioco condito da atletismo e cattiveria agonistica.

Dall’altro lato, però, ci sarà l’Angri, squadra reduce da 2 vittorie consecutive (Manfredonia e Palmese) che vorrà continuare la striscia di risultati utili. Bomber Fabio Longo ha trovato la via del gol siglando 3 reti nelle ultime 2 gare e non è intenzionato a fermarsi. Anche la fase difensiva pare abbia trovato la propria quadratura riuscendo a mantenere la propria porta imbattuta nell’ultima gara interna. Per la squadra di mister Liquidato ci sono tutte le carte in tavola per fare bene e tornare dalla trasferta di Rotonda con punti tra le mani.

Serie D, Paganese: a Bitonto per continuare a fare bene

Gli azzurrostellati sono una delle soppresse di questo inizio campionato; infatti sono stati etichettati come squadra giovane, ma fino ad oggi hanno raccolto ben 9 punti grazie alla guida del proprio tecnico Massimo Agovino. Nell’ultimo match la Paganese non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Manfredonia e dunque vorrà provare ad espugnare Bitonto per tornare alla vittoria.

D’altro canto però i pugliesi sono alla ricerca di punti, solo 4 raccolti fino ad ora. Dopo la vittoria nella prima giornata sul sintetico dello stadio Novi di Angri, il Bitonto ha ottenuto un solo pareggio in casa della Polisportiva Santa Maria (0-0) e vorrà provare a conquistare i primi 3 punti davanti alla propria gente.