Basket. Angri Femminile attesa dalla sfida di coppa contro Agropoli

Prima uscita stagionale

E’ tempo di andare in campo per l’Angri Femminile. Domani, con palla a due alle ore 18 al PalaZauli di Battipaglia, le ragazze di coach Francesco Iannone sfideranno New Basket Agropoli Paestum per il primo turno eliminatorio della coppa Campania. Una sfida da dentro o fuori per capitan Sapienza e compagne, che si stanno allenando duramente da quasi due mesi per farsi trovare pronte all’inizio della stagione. Di fronte ci sarà un avversario valido, con tante giovani facenti parti del roster della Omeps Battipaglia in A1. Ma la

squadra costruita dalla società del presidente Alfonso Campitiello è competitiva e saprà dire la sua su un parquet ostico.

Parola a Carla Catalani

Queste le parole, alla vigilia, della giovane ala-pivot Carla Catalani. “Quest’anno alla nostra squadra si sono aggiunti nuovi volti. Nonostante non ci conoscessimo, siamo entrate subito in sintonia sia fuori che dentro al campo, grazie anche all’aiuto del coach. La preparazione che stiamo affrontando in vista del campionato la trovo molto funzionale sia da un punto di vista fisico che tecnico. Ad ogni sfida ci prepariamo al meglio e cerchiamo di affrontarla lavorando su tutte le difficoltà che si potrebbero presentare. Domani affronteremo

New Basket Agropoli Paestum e mi aspetto una partita tosta da un punto fisico e tecnico. Ma, grazie all’ausilio del nostro staff, ci faremo trovare sicuramente pronte”.