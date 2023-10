Giffoni Sei Casali-Sarnese 2-1. Una prestazione di carattere e una partita interpretata alla grande come aveva chiesto Mister Criscuolo in settimana.

Il Giffoni Sei Casali rimonta la Sarnese e trova i primi tre punti del campionato al “Giannattasio”. Mister Criscuolo schiera dal primo minuto il giovane Steven Boffa, panchina per Signorelli. Cardillo rientra dalla squalifica. Nella Sarnese non c’è Evacuo, Padin parte dalla panchina. Il solito Johnson come pericolo numero uno degli ospiti.

La gara si apre con un bel Giffoni Sei Casali che affronta a viso aperto la Sarnese. Dopo qualche sortita offensiva, gli ospiti trovano il vantaggio direttamente da calcio piazzato: calcio d’angolo dalla sinistra calciato da Corticchia che sorprende Volzone. Il gol subito però non scoraggia i grifoni che si rituffano in avanti sfruttando soprattutto la fascia destra con Cardillo che arriva due volte alla conclusione. Al 26’ doppia occasione per la Sarnese che in contropiede sfiora il raddoppio: prima Johnson lanciato solo a rete davanti al portiere colpisce il palo con un destro secco, sulla ribattuta Cozzolino la spara fuori nell’area di rigore.

Cresce il Sei Casali che guadagna metri con Boffa e D’Acierno. Al 35’ Chiavazzo dalla distanza calcia col sinistro, Maiellaro respinge sulla traversa e sulla ribattuta D’Acierno è lesto a ribadire in rete. Il pari galvanizza i padroni di casa che, nell’occasione successiva, guadagnano un calcio di rigore per atterramento in area di Boffa. Dal dischetto Arzeo si fa parare la conclusione dagli undici metri ma la respinta di Maiellaro è corta, il difensore di San Marzano la rimette dentro e porta il Giffoni sul 2-1 all’intervallo.

Giffoni Sei Casali-Sarnese 2-1: secondo tempo

La ripresa. La Sarnese arriva al tiro al 50’ con Johnson, in uscita Volzone la manda in angolo. Il Giffoni ci prova su calcio piazzato con Arzeo dalla distanza, la palla sbatte sulla barriera. Sempre su calcio da fermo, Lopetrone arriva al tiro di prima sul fondo. Al 62’ Ciampi stende Boffa sulla trequarti e si becca il secondo giallo lasciando la Sarnese in dieci uomini. Al 69’ Volzone compie un miracolo su Sbordone lanciato a rete, il portiere di casa si rifugia in angolo. La Sarnese cerca il pari, Pellecchia in area la manda fuori da buona posizione dopo un traversone dalla destra.

Il Sei Casali gioca una partita di sofferenza. Al 77’ Boffa, tra i migliori in campo, manca il gol del 3-1, il suo destro si spegne a lato. Nel finale è solo Sarnese ma il Giffoni in ripartenza allontana ogni pericolo fino al triplice fischio dell’arbitro. I grifoni conquistano la prima vittoria in campionato e riprendono la corsa verso l’alto della classifica.

Giffoni Sei Casali-Sarnese 2-1: il tabellino

Giffoni Sei Casali 2–1 Sarnese 1926

Giffoni Sei Casali: Volzone, Cardillo, Manzo, Casillo, Itri, Arzeo, D’Acierno (86’ Signorelli), Chiavazzo, Boffa S., Fortunato (75’ Irpino), Amendola D (76’ Arcaro). A disp: Boffa A., Vitale, Gerbasio, Monaco, Salvati, Tortorella. Allenatore: Criscuolo.

Sarnese: Maiellaro, Vitolo, Cozzolino, Corticchia (75’ De Mattia), Johnson, Sbordone, Losasso (82’ Vincenzi), Pellecchia (75’ Padin), Cassandro (55’ Lopetrone), Ciampi, Logrieco (82’ Salerno). A disp: Mastrangelo, Giordano, Siano, Amendola M. Allenatore: Turco.

Marcatori: 11’ Corticchia, 35’ D’Acierno, 39’ Arzeo

Note. Ammoniti: Cardillo, Casillo, Arcaro; Ciampi, Corticchia, Logrieco. Espulso per doppia ammonizione Ciampi al 62’. Ammonito mister Criscuolo dalla panchina.