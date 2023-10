Salernum Baronissi-Scafatese 1-1.Ci crede ma viene beffata allo scadere la Scafatese di Ciro Muro che, dopo aver condotto la gara per larghi tratti del match, deve accontentarsi di tornare a casa con un solo punto.

A una settimana dalla convincente vittoria casalinga con il Costa D’Amalfi Mister Muro schiera la sua Scafatese col 4-3-3 con Solombrino tra i pali, Visconti e Masullo terzini, Trezza ed Esposito centrali, centrocampo a tre con Viscovich, Cavaliere e Pietroluongo e tridente offensivo formato ancora una volta da Gautieri, Labriola e Tedesco. Dall’altro lato del campo Leone conferma in toto l’undici di partenza che domenica scorsa aveva creato qualche grattacapo alla Sarnese, cedendo solo di misura.

Sul sintetico del Figliolia va in scena una gara maschia che i canarini approcciano in maniera propositiva e che sbloccano al 33′ quando il solito Tedesco, questa volta su calcio di punizione, beffa Orlandi di sinistro anche grazie alla decisiva deviazione della barriera; nel finale di primo tempo Salvato prova a scuotere i suoi, ma Solombrino salva il risultato.

Salernum Baronissi-Scafatese 1-1: secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi il match si innervosisce ulteriormente e la Scafatese resta in dieci dal minuto 56 a causa dell’espulsione di Cavaliere per somma di ammonizioni. La lotta in campo si fa serrata e nel marasma generale gli ospiti perdono anche Panico, entrato dopo l’espulsione per dare manforte al centrocampo ma costretto a lasciare il campo solo dieci minuti dopo una roboante botta alla costola. I padroni di casa alzano il baricentro nel tentativo di raggiungere il pareggio e il gol arriva nel pieno recupero grazie al guizzo vincente di Santonicola che manda in visibilio i suoi e frena la rincorsa giallobleu alla vetta della classifica.

La prossima settimana i canarini faranno visita per la seconda trasferta consecutiva alla Virtus Avellino, attualmente capolista in solitaria dopo lo stop della Sarnese con il Giffoni Sei Casali, ma prima ci sarà da disputare, mercoledì pomeriggio, il ritorno degli ottavi di Coppa, sempre al Figliolia e sempre con il Salernum, per scoprire chi andrà avanti anche nell’altra competizione.

Salernum Baronissi-Scafatese 1-1: il tabellino

SALERNUM: Orlandi 03, Guzzo (70′ De Simone), Lauri 05 (81′ Cammarota), Macario, Terlino, Cifariello 04, Salvato (91′ Di Ceto 05), Sorrentino (58′ De Maio), Mazouf, Santonicola, Chkour (65′ Cuomo).

A disposizione: Di Sarno 04, Imparato, De Simone, Saadoui 04, Belfiore 06, Cammarota, De Maio, Di Ceto 05, Cuomo 04.

All: Jacopo Leone

SCAFATESE: Solombrino 04, Visconti 03, Masullo, Viscovich (62′ Canale), Esposito, Trezza, Gautieri, Cavaliere, Labriola ((58′ Panico (69′ Gargalini ),Tedesco (73′ Cinque), Pietroluongo.

A disposizione: Martoriello 04, Angelino 05, Gargalini 04, Panico, Canale, Siciliano, Ferraro 04, Cinque, Arciello.

All: Ciro Muro

RETI: 33′ Tedesco, 93′ Santonicola

Arbitro: Lorenzo Corrado di Napoli

Assistenti: Francesco Coiro di Sala Consilina e Giovanni Di Luca di Napoli.

Note: Ammoniti: Masullo (SC), Terlino (SB), Cifariello (SB) . Espulso: Cavaliere (SC).