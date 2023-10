Scafati. A gennaio Il nuovo comandante della Polizia Locale

Dopo quattro mesi il comandante della polizia locale di Scafati è ancora l’architetto Maurizio Albano, è polemica tra i democratici all’opposizione. Il caposettore è oberato dall’ennesimo impiego da ormai più di 100 giorni dopo l’addio di Salvatore Dionisio, l’opposizione scalpita ma l’Ente garantisce il cambio entro gennaio del 2024.

Il centro sinistra rilancia

Il centrosinistra ha rilanciato l’assenza di una figura alla guida del comando di via Pietro Melchiade. A ricoprire questo ruolo, da giugno, c’è Maurizio Albano, instancabile funzionario impegnato storicamente su vari fronti e che ha preso l’ulteriore incarico anche vista la mancanza di figure che potessero sostituire Dionisio, tenuto conto anche dell’addio – qualche mese prima – di Pasqualino Barletta, ex comandante della polizia locale. «È normale che una città la cui amministrazione comunale è stata sciolta per camorra solo qualche anno fa, storicamente interessata da fenomeni di abusivismo edilizio, dove si dovrebbe tenere alta la guardia contro ogni fenomeno di illegalità, in particolar modo sul versante ambientale, e che soffre pure atavicamente del problema del traffico, non abbia un Comandante della Polizia Municipale?», è stato l’attacco del consigliere comunale Michele Grimaldi. Della stessa idea anche il circolo Pd guidato da Giuseppe Fontanella. «Riteniamo si tratti di un atto indispensabile, considerati gli atavici problemi che viviamo in città: dall’emergenza sicurezza, che richiederebbe un maggiore e più capillare controllo del territorio, alla viabilità, ai fenomeni di abusivismo diffuso».

La nomina nel 2024

L’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti, dal canto suo, ha fissato il termine ultimo per la nomina della nuova figura di comandante entro i primi 31 giorni del 2024. L’Ente di palazzo Mayer, infatti, sembra indirizzata a sfruttare le prossime dichiarate di assunzione di personale provvedendo all’inserimento di un funzionario titolato, grazie a graduatorie o convenzioni come nel caso di Dionisio, ai tempi condiviso con il Comune di Siano. «Entro gennaio avremo un comandante – ha detto il sindaco Pasquale Aliberti -. Una figura che sia di equilibrio per il comando e abbia conoscenza del territorio, professionalità e una esperienza importante che ci metta tutti nella condizione di avere un riferimento forte e certo delle attività che dobbiamo garantire ».

Alfonso Romano