Giffoni Sei Casali-Sarnese 2-2: pari e passaggio del turno per i granata

Giffoni Sei Casali-Sarnese 2-2. L’era Pirozzi inizia con un pareggio in Coppa Italia Dilettanti. Soffre, cade, si rialza e passa il turno la Sarnese, tornata al Giannattasio contro il Giffoni Sei Casali dopo il KO di campionato. Un primo tempo opaco per i granata che riaccendono la spina, grazie anche all’ingresso della linea verde, e rimontano lo svantaggio, regalandosi i quarti di finale.

La Sarnese spreca il doppio vantaggio acquisito nella gara d’andata. Granata compassati e poco reattivi passano in svantaggio al 24esimo, quando Boffa, tutto solo in area di rigore, supera Maiellaro. Non c’è reazione da parte degli uomini di Pirozzi, che si fanno vedere dalle parti di Volzone solo al 38esimo con Yeboah, ma la deviazione aerea è facile preda del portiere. Nel finale di primo tempo una punizione di Signorelli fissa il risultato sul 2-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa prova a rincorrere la rete la Sarnese, contro una squadra che sa difendere il proprio vantaggio, chiudendo tutti gli spazi. Il Giffoni Sei Casali resta in dieci a venti minuti circa dalla fine, per l’espulsione di Casillo e si abbassa ulteriormente a difesa del risultato. I granata crescono e con Yeboah, ben servito da Pellecchia, riaprono la partita. Galvanizzata la Sarnese trova il pareggio: sprintata di Sbordone che trova Pellecchia in area, per il 2-2 che vuol dire qualificazione ai quarti di finale.

Ai quarti di finale ci sarà la Calpazio, con gara d’andata in trasferta il 15 novembre, mentre si tornerà allo Squitieri il 29 novembre.

Giffoni Sei Casali-Sarnese 2-2: il tabellino

Giffoni Sei Casali (4-4-2): Volzone; Cardillo, Casillo, Chiavazzo, Vitale (85’ Tortorella); Monaco (58’ Arcaro), Amendola D., Irpino, Signorelli; Boffa S. (53’ D’Acierno), Delle Donne (69’ Itri). A disposizione: Boffa A., Salvati, Buonaguro, Adinolfi, Gerbasio. Allenatore: Vincenzo Criscuolo

Sarnese (4-3-3): Maiellaro; Losasso, Ciampi, Vitolo, Logrieco (60’ Salerno); Cozzolino, Vincenzi (60’ Carpentieri), Siano; Pellecchia, Yeboah, Sbordone. A disposizione: Mastrangelo, Giordano, Amendola M., Cassandro, Sabatasso, Amarante, De Mattia. Allenatore: Gianfranco Rossi

marcatori: 24’ Boffa S. (GSC), 43’ Signorelli (GSC), 80’ Yeboah (S), 86’ Pellecchia (S)

ammoniti: Vitolo (S), Siano (S), Casillo (GSC), Boffa S. (GSC), Cardillo (GSC), Cozzolino (S)

espulsi: Casillo (GSC)

angoli: 2-3

recuperi: 1’pt, 4’st

direttore di gara: il signor Diego Coraggio della sezione di Napoli

assistenti: i signori Francesco Pellecchia della sezione di Avellino e Giuseppe Peluso della sezione di Nola