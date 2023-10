Pagani – Sant’Egidio. Nella zona contestata lavori fermi al palo

Zona contestata, arriva la prima sospensione da parte del Comune di Pagani ai lavori a carico di un privato che ricade nell’area contesa con Sant’Egidio del Monte Albino. Al centro del provvedimento c’è la mancata validità del permesso erogato dal Comune santegidiese, con l’iter ora nelle mani dell’Ente di Palazzo San Carlo.

L’intervento di De Prisco

Nelle scorse ore, il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, era intervenuto sulla gestione presente e futura della zona acquisita per effetto dell’ultima sentenza del Consiglio di Stato, dichiarando di fatto l’intenzione di venire incontro ai tanti investimenti di cittadini e aziende sul territorio. Volontà politica che, però, al momento si scontra con la realtà amministrativa, che impone degli stop formali alle opere in costruzione nella zona contestata.

Delibera di sospensione

La prima delibera di sospensione è arrivata ai danni di un’importante azienda di via Albanese, impegnata nella costruzione di un massetto di tipo industriale di circa 160 metri quadri e che al momento è completata per circa due terzi. I lavori, però, sono stati bloccati per motivi riconducibili ai permessi erogati dal Comune santegidiese lo scorso aprile. È stato rilevato, infatti, come la Scia, alternativa al permesso di costruire, sia in assoluto difetto di attribuzione visto che gli uffici Suap del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino non sono competenti per territorialità.

Il rispetto dell’ordinanza

Ora l’ordinanza dell’Ente paganese dovrà essere rispettata entro i prossimi 45 giorni, con le successive comunicazioni da parte del privato, che può decidere di percorrere due strade differenti: impugnare l’atto al Tar o presentare le dovute documentazioni per completare l’iter nel nuovo Comune di competenza, ossia Pagani. Aspetto, quest’ultimo, non semplice, vista la differenza dei Piani urbanistici comunali tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino. Non va sottovalutato il periodo attuale, che si sta caratterizzando per le consegne tra i diversi uffici al vaglio delle due amministrazioni comunali, in un lavoro congiunto che vede al centro delle operazioni anche la Prefettura di Salerno. Un caso che sicuramente rischia di diventare il primo di una lunga serie per chi ha case o aziende nell’area di Orta Loreto.

Alfonso Romano