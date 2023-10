Angri. Fucile rinvenuto in un terreno. Arrestato un uomo

Rinvenuto un fucile in un terreno di Angri. Si tratta soltanto della terza delle armi da fuoco rinvenute nelle disponibilità di un uomo arrestato dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Ipotesi di reato

Le ipotesi di reato a carico dell’indagato sono di detenzione illegale di armi da sparo e ricettazione. Nel corso delle indagini coordinate dalla Procura oplontina sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo in riferimento alla detenzione illegale di tre fucili: due furono ritrovati in un terreno di Sant’Antonio Abate lo scorso 18 agosto, mentre il terzo è stato ritrovato proprio ieri ad Angri in un altro fondo di proprietà dei familiari dell’uomo, ora in carcere a Poggioreale.

Fonte La Città