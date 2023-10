Angri. Organizzazione scolastica, cento docenti scrivono al sindaco

Sotto accusa la delibera di giunta n.156 del 26 settembre avente per oggetto il Piano di dimensionamento e riorganizzazione delle rete scolastica cittadina per l’anno 2024-2025.Questa scelta non è stata accettata dai professori.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA, CENTO DOCENTI SCRIVONO AL SINDACO

Riorganizzazione degli istituti scolastici, cento docenti hanno scritto al sindaco Cosimo Ferraioli e all’assessore al ramo Giusy D’Antuono. Una lunga e articolata missiva è stata protocollata presso il Municipio il diciotto ottobre.

Nei prossimi giorni ci sarà lo svolgimento di una assemblea pubblica a cui seguirà una manifestazione lungo le strade cittadine tesa a coinvolgere anche i genitori degli studenti.

Sotto accusa la delibera di giunta n.156 del ventisei settembre avente per oggetto il Piano di dimensionamento e riorganizzazione delle rete scolastica cittadina per l’anno 2024-2025 con cui in sostanza è stata stabilita una divisione delle scuole medie Galvani e Opromolla unite da un decennio.

Questa scelta non è stata accettata dai professori che intravedono la possibile nascita di criticità nell’espletamento delle proprie funzioni a danno anche degli allievi. Il fuoco arde sotto la cenere.

“I docenti della Scuola Secondaria di Primo grado ad indirizzo musicale Galvani-Opromolla intendono esprimere la loro contrarietà alla soluzione proposta nella delibera in quanto pienamente convinti che l’istituzione di due nuovi istituti scateni un’inconcepibile guerra tra le parti e che tale legge sul dimensionamento non tenga conto dell’identità e della storia della nostra istituzione scolastica.

Non vogliamo solo salvaguardare la nostra autonomia ma suggerire la migliore soluzione per la scuola angrese”. Da qui la volontà di avere un incontro con il sindaco per avanzare la propria idea.

“La proposta è quella di lasciare i due plessi uniti creando un istituto comprensivo Galvani-Opromolla-Terzo Circolo di via Dante Alighieri, accorpando poi il plesso di via Nazionale al Primo Circolo. Questa soluzione oltre a non creare un conflitto tra le parti potrebbe garantire il mantenimento di un’autonomia ben oltre il quinquennio così come previso dalla Finanziaria e dalle linee guida del dimensionamento”. Poi ancora con riferimento a quanto deciso dal Comune.

“In futuro quella proposta potrebbe creare dei problemi dovuti al fatto che ci si troverà con un istituto Galvani-Terzo Circolo che avrà un bacino di utenza pari alla metà dell’altro che andrà a costituirsi, ovvero Opromolla-Primo Circolo.

Quello che accadrà sarà paradossale: due scuole medie attualmente unite e finalmente dopo anni vicine saranno rivali pur rimanendo a venti metri l’una dall’altra. Siamo fortemente convinti che la triste “guerra dei poveri” che il piano di dimensionamento scatenerà non giovi a nessuno e men che meno ai nostri allievi verso i quali siamo tutti debitori di positivi e proficui esempi di spirito di collaborazione”, è riportato.

Pippo Della Corte