Basket. Angri attende Andria. Taddeo: “Continuiamo a lavorare”

Angri ospita Andria per il poker

L’Angri è pronta per l’impegno casalingo di domenica contro Tecnoeleva Adria Basket. I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo le tre vittorie, su altrettante uscite, in questo inizio stagione. Il blitz di Brindisi ha confermato le doti di una squadra giovane, che con impegno può ancora migliorare e raggiungere la salvezza. Sono momenti decisivi anche per l’impiego del lituano Globys, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia. Di fronte ci sarà un avversario, come la Tecnoeleva Adria, ancora a secco di vittorie. Coach Roberto Miriello ha, comunque, un roster di tutto rispetto come Callara, al rientro e autore di 33 punti nel ko di Salerno, Meistas, Lupo e Preite. Una gara per nulla facile attende i Condor, in attesa di riscontri sull’utilizzo a porte aperte del PalaGalvani.

Le parole di Taddeo

Queste le dichiarazioni pregara del playmaker Vincenzo Taddeo. “Ho capito subito che l’ambiente in cui si lavorava era positivo. Le tre vittorie sono una conseguenza dell’ottimo lavoro svolto in preparazione e durante le settimane pre-gara. Bisogna continuare a giocare con attitudine e attenzione. Ad Angri ho trovato tante persone pronte ad aiutarmi e supportarmi, dalla società ai tifosi. È un ambiente sano dove poter crescere e migliorare. Domenica sarà una partita importante, stiamo lavorando per prepararla nel migliore

dei modi. Adria è una compagine ben strutturata con ottimi giocatori. Noi continuiamo a lavorare con umiltà e grande voglia”.