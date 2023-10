Cava de’ Tirreni. Ciclista investito da camion, è grave

Bici contro camion, un ciclista di 65 anni finisce in prognosi riservata. Effetti del rocambolesco incidente stradale che s’è verificato ieri mattina, poco dopo le 8, al quadrivio che conduce alle località Annunziata e San Pietro di Cava de’ Tirreni.

Il ciclista, che proveniva da via Pastore viaggiando in direzione Cappuccini, si è ritrovato la corsia occupata da un camion di quelli per il trasporto di materiale per l’edilizia, che procedeva verso Croce di Cava.

È stato inevitabile l’impatto anche se, stando ai primi rilievi, il ciclista avrebbe tentato in ogni modo di evitare il camion, come riporta La Città, portandosi sulla corsia utilizzata dai mezzi in discesa per la strada dei Cappuccini.

La bici è finita contro il fanalino destro del veicolo e si è bloccata sotto la ruota dallo stesso lato, con il ciclista riverso sull’asfalto, fortunatamente con il casco ancora allacciato che ha attutito il violento colpo alla testa.