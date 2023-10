Nocera Inferiore. Pavimentazione in pietra lavica, interventi straordinari

Pavimentazione in pietra lavica. Interventi straordinari e programmati di manutenzione di strade, piazze e spazi pubblici.

Sono stati affidati i lavori per la manutenzione straordinaria e programmata di strade, piazze e spazi pubblici.

Si tratta di lavori per la pavimentazione in pietra lavica di alcune aree della Città. Gli interventi riguarderanno: piazza Amendola, piazza Diaz, via Amato, corso Vittorio Emanuele, via Federici, via Gramsci, via papa Giovanni XXIII, via Isaia Rossi, via Astuti.

«Svolgiamo gli interventi programmati di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di 150 mila euro» spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna.

«Ci dedichiamo alla cura della città in virtù di scelte remote che hanno causato l’applicazione di materiali che necessitano di grandi manutenzioni e per le quali continueremo ad adoperarci per mantenere il decoro di Nocera Inferiore» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.