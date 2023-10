Il giorno 12 Ottobre, presso lo stand Regione Campania, si è svolto il cooking show targato Pizza Pride. Per l’occasione, oltre alla presentazione di partenariati e collaborazioni con nuove cooperative, l’attenzione è stata catalizzata dall’ultima creazione del progetto Pizza Pride, la nuova PIZZA TULIPANO la schiaccia dell’orto pompeano, declinata come focaccia scura, la cosiddetta mattonella pompeiana (realizzata con carbone vegetale, a completare una scamorza affumicata, crema di zucca speziata con salvia rosmarino e timo, il tutto condito con un olio evo al rosmarino con scorze di limone).

Oltre alla pizza Tulipano, lo chef pizzaiolo Antonio Onorato, con l’attenta supervisione di Francesco Varnelli dell’omonimo bistrot sito in Pompei (uno degli ideatori del progetto insieme ad Umile Coppola – Media Club) durante la giornata hanno anche proposto la FOCACCIA CREDERE (con mozzarella e scamorza del caseificio LIBERA- LE TERRE DI DON PEPPE DIANA) e SOGNARE con carciofini e paté di due storiche cooperative ,STALKER di Eboli e LA LOCANDA DEL GIGANTE di Acerra.

Come altra novità in aggiunta c’è stata la degustazione di due primi con crema di Zucca dell’orto della Locanda Del Gigante e una puttanesca, realizzata sempre con i prodotti stalker, entrambi fatti con la pasta di grano duro antico Saragolla coltivato e prodotto dalla Cooperativa Sociale Terra Felix di Sant’Arpino (CE) che opera anche essa su terreni confiscati alla camorra.

Tantissime le persone che hanno partecipato all’happening e molti gli incontri con i tour operator interessati anche all’acquisto dei prodotti, oltre che ad organizzare tour esperienziali sia come laboratorio Pizza Pride che come visite alle cooperative coinvolte.

La presenza al TTG è stata, inoltre, l’occasione per presentare il nuovo concept PIZZA PRIDE FEST, una serie di eventi in quattro grandi città italiane con quello inaugurale previsto in una importante città della Campania che si terrà tra Maggio e Giugno 2024 .

PIZZA PRIDE FEST sarà un evento unico ed innovativo, una festa della pizza sociale che vedrà all’opera importanti pizzaioli e il coinvolgimento di oltre 30 cooperative sociali; con workshop, laboratori, degustazioni, incontri, musica ed arte.

La mission sarà quella di portare nelle grandi piazze il valore del progetto Pizza Pride e di far assaggiare, in un clima di festa e condivisione, il suo menù unico, genuino, etico, gustoso e di solidarietà.

