Angri. Dimensionamento. Il pieno sostegno del III circolo didattico

Dimensionamento. L’altra campana. A dare pieno sostegno al Piano di Dimensionamento è il Personale Docente e ATA del Terzo Circolo Didattico che appunto in una lettera indirizzata a tutti gli attori interessati dal Piano di Dimensionamento della rete scolastica cittadina per l’a.s. 2024/2025 deliberato dalla giunta Ferraioli.

La lettera

“Tutte le scuole del primo ciclo di Angri – il Primo Circolo, l’IC Don Enrico Smaldone, la S.S. I Grado Galvani-Opromolla e il Terzo Circolo – come è noto, a oggi, contano un numero di iscritti inferiore al parametro ministeriale (961) fissato a livello nazionale per il riconoscimento dell’autonomia scolastica. I numeri chiaramente non sono in crescita e, ormai, non sono più sufficienti a garantire la presenza di quattro istituti distinti; essi hanno reso, quindi, necessario e urgente la riorganizzazione dei plessi esistenti. La scelta dell’amministrazione è stata quella di seguire una logica non di mera divisione, ma di opportuna trasformazione, creando sul territorio due nuovi istituti comprensivi – il Primo e il Terzo – che andranno ad affiancare il Secondo preesistente. La proposta è legittima ed è l’unica possibile. Essa è nata, infatti, dalla concertazione delle Dirigenti Scolastiche interessate, in rappresentanza delle quattro comunità scolastiche, delle Sigle Sindacali, appositamente convocate a tutela del personale coinvolto, e dai Consiglieri comunali della maggioranza e dell’opposizione presenti” di legge nella lettera.

L’appoggio del Terzo Circolo Didattico

“Il documento è stato condiviso all’unanimità e senza riserve, perché rispetta le raccomandazioni del MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, tiene conto dei criteri e delle linee guida della Regione Campania, è precisa nei cosiddetti coefficienti di calcolo richiesti dalla norma ed è, prioritariamente, giusta ed equa per tutti i soggetti coinvolti: alunni, docenti e personale ATA. Verrà riconosciuta a ciascuna scuola una popolazione scolastica in media di circa mille alunni, assicurando in tal modo una situazione di assoluta parità e di stabilità nel quinquennio a venire. Agli alunni tutti sarà garantito un percorso in continuità più lungo senza stravolgimenti di sorta nel corpo docente. Loro potranno solo avvantaggiarsi di una progettualità diversificata e poliedrica. Non si comprendono, dunque, le lagnanze dei genitori, né la posizione dei colleghi docenti della Galvani-Opromolla. Esse sono prive di fondamento. Non è in discussione il diritto allo studio di alcun alunno, né la ‘tranquillità’ degli insegnanti. Anzi, sul piano tecnico, diversamente da quanto sostenuto, proprio lo smembramento della nostra scuola – che loro stessi propongono – creerebbe maggiori criticità per il personale docente e ATA, con situazioni di sovrannumerarietà e perdita di posti di lavoro” continua la lettera.

Excursus

“La Direzione Didattica del 3° Circolo di Angri è nata con il Direttore professore Giovanni Guastatore il 1 settembre 1991 e, dunque, vanta una tradizione ben più longeva della Scuola Secondaria di I grado. Ora, anch’essa lascerà un pezzo della sua storia, il Plesso di Via Lazio, con il quale ha condiviso la vision e la mission di una progettualità ‘sperimentale’ che lo ha affermato sul territorio, in maniera univoca, come prima Scuola Primaria a indirizzo musicale. Ma, ciò nonostante, avvertiamo forte il senso di responsabilità e l’urgenza di fare la nostra parte, contribuendo alla promozione di una innovata rete scolastica cittadina senza suggestioni egoistiche e visioni personalistiche. Non è vero, allora, che si creerà una guerra tra le parti, o come dicono ‘la guerra dei poveri’, ma si avvertirà il confronto costruttivo di offerte formative che si diversificheranno in un processo di miglioramento continuo e all’avanguardia. È solo motivo e occasione di crescita. Con tali premesse condanniamo le proteste di piazza e il clamore vuoto, che alimentano un inutile allarmismo e una cattiva informazione. Agiamo, invece, con il dovere che ci ha sempre contraddistinto nell’interesse prioritario dei nostri figli e della nostra città. Non siamo vittime, né strumenti, ma protagonisti attivi di un cambiamento verso l’inizio di una nuova storia insieme” conclude la nota firmata dal DSGA, dalla dirigente Patrizia Del BArone e da tutto il corpo docente e personale ATA.

RePol