Basket. Si riaprono le porte del PalaGalvani, Angri riabbraccia la sua gente

L’Angri Pallacanestro è lieta di comunicare che, domenica 22 ottobre, con palla a due alle ore 18, ci sarà il ritorno dei tifosi al PalaGalvani, per la sentita sfida della B Interregionale contro Tecnoeleva Adria. L’ingresso sarà gratuito, nella disponibilità di 300 spettatori.

Parla Campitiello

Queste le parole del presidente Alfonso Campitiello. “Sarà bellissimo poter riabbracciare i nostri tifosi, per la prossima partita contro Tecnoeleva Adria. Abbiamo deciso di creare un ingresso gratuito, nei limiti della capienza del PalaGalvani. Sono stati mesi concitati e difficili, questo è un primo grande step di lavori. Il restyling del PalaGalvani continua, perché abbiamo in mente di ultimare un gioiellino a disposizione della città di Angri. Desidero ringraziare, a nome di tutti i soci, le aziende che hanno determinato tale successo. A cominciare da “Cemi” dell’ingegner Giuseppe Cesarano, “Impianti Elettrici Pastore” di Francesco Pastore, “Falcone Costruzioni srl” di Alfonso Falcone e “Mondo Ausili” del nostro vicepresidente Alessandro Bassano. Un plauso anche all’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Cosimo Ferraioli, per il supporto tecnico e la grande professionalità. Menzione a parte per i miei soci e collaboratori. E’ stato compiuto un grande lavoro di squadra ed è stato tutto ciò a fare la differenza. L’Angri Pallacanestro si è dimostrata una società solida, forte e coesa. Non ci siamo mai abbattuti, anzi abbiamo accelerato compiendo un grosso salto in avanti. Ci attendiamo grande partecipazione, da parte della piazza, sia per la B Interregionale, che per la B Femminile e il settore giovanile. I lavori continueranno e invito tutte le aziende locali ad attingere allo “Sport Bonus”, un provvedimento che va ad aiutare le associazioni che gestiscono strutture sportive. Il PalaGalvani sarà un luogo sempre più confortevole e bello per gli angresi e non solo”.