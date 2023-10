Sprofondamento stradale, la Polizia Locale ha adottato un provvedimento di somma urgenza che dispone la chiusura di via Solimena (intero tratto) e via Dentice

Nocera Inferiore. Sprofondamento stradale, chiusura due strade

A causa di uno sprofondamento stradale, La Polizia Locale ha adottato un provvedimento di somma urgenza che dispone la chiusura di via Solimena (intero tratto) e via Dentice (nel tratto compreso tra via Rea e via Solimena) per lunedì 23 ottobre, dalle ore 9.00.

Chiusure

Per non arrecare ulteriori disagi alla circolazione, restano sospese le chiusure di via Isaia Rossi e via Martinez y Cabrera, precedentemente disposte.

Michelangelo Apuzzo