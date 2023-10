Pagani. Forum triathlon, mente e corpo, aggregazione ludico e sportivo

Un evento ludico e sportivo organizzato dal Forum dei Giovani di Pagani, in programma domenica 22 ottobre. Un momento di aggregazione per le varie realtà del territorio paganese.

Pagani. Al via “Triathlon Pagani – Mente e Corpo” momento di aggregazione ludico e sportivo

Un evento ludico e sportivo sta per arrivare in città con il Forum dei Giovani di Pagani “Triathlon Pagani – Mente e Corpo” domenica 22 ottobre ci sarà un momento di aggregazione per le varie realtà del nostro territorio.

Una giornata che si dedica a tre attività: torneo di calcio, torneo di pallavolo e un quiz a punti con lo scopo di creare rete e fare in modo che le varie realtà del territorio possano conoscersi e creare legami che durino nel tempo.

Le parole del consigliere Alfonso D’Amato

“La bellezza dello sport e la volontà di costruire legami sinceri hanno spinto il Forum a puntare su Forum Triathlon, una giornata dedicata a corpo e mente, perché giocare insieme è la più grande forma di aggregazione che esista e fa bene a tutto il nostro essere. Un aspetto importante di questa iniziativa, infatti, è l’opportunità di interagire con le altre realtà del nostro territorio: nel tempo, abbiamo spesso partecipato a diversi eventi insieme, ma in queste occasioni può mancare il tempo per socializzare e conoscersi meglio. È per questo che non vedo l’ora di vedere queste altre associazioni mettersi in gioco insieme a noi!”

La dichiarazione del Presidente Nello Palumbo.

“Non posso che essere soddisfatto del lavoro messo in campo per il Forum Triathlon. Una giornata dedicata allo sport, alla mente ma soprattutto all’amicizia, alla condivisione tra realtà associative operanti in vari settori. Ringrazio le 5 associazioni partecipanti e soprattutto all’intero direttivo del Forum di Pagani. Una menzione particolare al gruppo sport, salute ed ambiente che in una settimana mette in campo due iniziative dall’elevato valore fisico e mentale. Infine, merita un grande plauso il nostro delegato provinciale, il consigliere D’Amato per aver curato i contatti con le associazioni partecipanti e passo dopo passo tutte le fasi dell’evento. Il Forum intanto si prepara per un importante periodo natalizio.”