Salerno. Esposizione e mostra sul “Beato Carlo Acutis” a tre anni dalla beatificazione

In occasione dei 3 anni dalla Beatificazione del Giovane Carlo Acutis, l’ANSPI Salerno, in collaborazione con l’Ufficio Pastorale Sport e Tempo libero Diocesano ha promosso l’iniziativa Carlo negli Oratori Salernitani. Verrà esposta la reliquia del Beato e la Mostra itinerante con statua di Carlo.

“Un ragazzo, uno come voi, figlio di questo tempo, appassionato di computer, soprattutto innamorato di Gesù, dell’Eucarestia, che chiamava l’autostrada del Cielo” – Papa Francesco –

Grazie alla Fondazione OasiApp, per aver reso possibile l’iniziativa, questa infatti grazie alla realizzazione di una mostra itinerante, composta da pannelli espositivi con la storia sulla vita e il percorso che hanno portato Carlo Acutis alla beatificazione.

Il percorso itinerante nei seguenti Oratori parrocchiali:

• Or. Don Giuseppe Salomone – Parrocchia San Benedetto Faiano – Pontecagnano Faiano (SA)

20-23 ottobre;

• Or. Medaglia Miracolosa – Parrocchia Maria SS. della Medaglia Miracolosa (Salerno)

27 ottobre 6 novembre;

• Or. S. Marco a Rota – Parrocchia San Marco a Rota Curteri di Mercato San Severino (SA)

7-14 novembre;

• Or. SS. Giovanni Bosco e Michele Arcangelo –Parr. Santa Maria a Corte Monticelli di Olevano S/T

15-23 novembre;

• Or. San Domenico Savio – Parrocchia San Martino Vescovo Gaiano di Fisciano (SA)

20-30 novembre;

• Or. Nuovi Orizzonti – Parrocchia Sant’Antonio di Padova Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano (SA)

1-6 dicembre;

• Or. Don Arcangelo Giglio – Parrocchia S. Pietro in Camerellis (Salerno)

7-13 dicembre