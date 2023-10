Salerno. Usavano i pass di parenti disabili e anche morti per parcheggiare

Sono 98 i salernitani sanzionati e beccati in centro mentre si servivano di un pass disabile in modo improprio. L’operazione scattata a settembre ha permesso di individuare gli incivili che occupano un posto riservato ai disabili senza averne titolo.

Sono finiti nel mirino della Polizia Municipale di Salerno i furbetti del pass disabili, infatti sono state elevate numerose sanzioni.

Molteplici sono le persone che in centro, pur di accaparrarsi un parcheggio, hanno utilizzato il pass di un parente disabile e, in alcuni casi, anche non più in vita.

Sono 98 i salernitani sanzionati e beccati in centro mentre si servivano di un pass disabile in modo improprio. L’operazione scattata a settembre ha permesso di individuare gli incivili che occupano un posto riservato ai disabili senza averne titolo.

Gli accertamenti sui contrassegni falsi o su chi ne fa un uso scorretto hanno consentito anche di individuare 12 salernitani che usavano il pass del parente defunto da diversi anni anni. I parcheggi presi di mira erano quelli di piazza Vittorio Veneto, piazza della Concordia, piazza Mazzini e parcheggio foce Irno.

La task force, come si legge su “Il Mattino”, è stata condotta dal reparto Motociclisti del Comando di Polizia Municipale, agli ordini del Comandante Rosario Battipaglia. Controlli anche in borghese proseguiti fino a metà ottobre che hanno consentito di elevare ben 98 verbali ai sensi dell’articolo 188 del Codice della Strada. Ritirati anche 18 permessi scaduti o scannerizzati abilmente che venivano apposti sulle auto in sosta nei parcheggi del centro.