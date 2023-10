Altra grande vittoria del Sant’Egidio Calcio che sabato scorso allo stadio “A.Spirito” ha compiuto una vera e propria impresa battendo, di misura, la capolista Città di Campagna (1-0). Davanti ai propri sostenitori, i ragazzi di mister Gianluca Moscariello hanno dato seguito alla vittoria ottenuta nel turno precedente sul campo del San Valentino, conquistando, così, anche i primi tre punti stagionali nel proprio fortino. Non era semplice affrontare il Campagna, squadra che, prima del match, godeva del primato in classifica (insieme ad Atletico San Gregorio e Agerola) e anche del migliore attacco (a pari merito con l’Agerola), con l’attaccante D’Acunto che aveva siglato 5 reti nelle prime 5 gare. Allo stesso tempo però i biancoblù avevano sempre dimostrato, in tutte le gare disputate, una buona solidità difensiva e un’ottima organizzazione, a discapito di qualche calo di concentrazione, rivelatosi poi fatale ai fini dei risultati ottenuti.

Sabato il Leone ha giocato senza dubbio la miglior partita stagionale, dimostrando grande determinazione, lottando su ogni pallone con una grinta superiore agli avversari, difendendo in maniera ordinata e compatta, concedendo poche occasioni alla capolista (da sottolineare un grande intervento del portiere Coticelli sullo zero a zero) e attaccando con la convinzione di poter far male al Campagna. Il gol vittoria nasce al tramonto della prima frazione, proprio da un pressing deciso degli uomini di Moscariello sulla prima fase d’impostazione degli ospiti: Coppola, terzino sinistro del Sant’Egidio, in posizione molto avanzata, sfrutta un’indecisione della difesa avversaria, vince un contrasto rubando palla in area di rigore e serve un assist arretrato per Buscè. Il numero nove biancoblù prova a piazzarla da distanza ravvicinata, ma trova l’opposizione dell’estremo difensore avversario che, però, respinge centralmente e nulla può sul tap-in vincente di Mattia Pignataro.

Sant’Egidio: parla Pignataro

L’esterno offensivo classe 98’ fa esplodere di gioia il pubblico numeroso e caloroso dello stadio “Spirito” e mette a segno il suo secondo stagionale, dopo quello siglato nel turno precedente contro il San Valentino. Queste le sue dichiarazioni post-partita rilasciate ai nostri microfoni in cui si evince la felicità e l’emozione per aver segnato un gol importante nel suo stadio: “Segnare in generale per un attaccante è sempre linfa, farlo in casa davanti ai nostri tifosi è stata un’emozione ancora più forte, soprattutto perché è bello ripagare tutto il supporto che loro danno alla squadra sempre. Al di là dell’emozione del gol, la cosa più importante è che è servito alla squadra per portare a casa i tre punti, anche perché tutti abbiamo fatto una grande partita contro una delle squadre più organizzate del girone e abbiamo meritato la vittoria.”

Pignataro, inoltre, ha commentato così questo inizio di stagione della sua squadra: “Dall’inizio del campionato abbiamo fatto prestazioni degne di nota, era importante continuare a vincere dopo la trasferta a San Valentino, ci siamo riusciti ed ora cercheremo di continuare su questa linea mettendocela tutta, sappiamo che è un campionato difficile ma abbiamo tutte le carte in regola per arrivare all’obiettivo.” Nella ripresa, i padroni di casa non hanno cambiato atteggiamento, sfiorando il gol del raddoppio con Buscè, mentre il Campagna ha cercato la via del pareggio, ma ha trovato di fronte a sé una difesa troppo attenta e determinata per essere superata, e nelle due circostanze in cui sono arrivati alla conclusione, gli ospiti hanno dovuto fare i conti con un super Coticelli, vera saracinesca.

Il triplice fischio dell’arbitro manda in estasi la tribuna di Sant’Egidio e permette ai padroni di casa di ottenere una vittoria fondamentale e meritata oltre che di salire a metà classifica nel girone D di Promozione, raggiungendo quota nove punti. Un’impresa del genere, contro un avversario di tale importanza, sicuramente porta maggiore entusiasmo e fiducia all’interno della rosa di mister Moscariello e ripaga le buone prestazioni fatte antecedentemente senza raccogliere punti. Nel prossimo turno il leone affronterà la Sanseverinese, compagine che registra solamente una lunghezza in più in classifica (dieci punti). La garà verrà disputata di nuovo davanti ai tifosi biancoblù dello stadio “Spirito”, fattore certamente da sfruttare per dare continuità a questa striscia positiva.