Scafati. Ore tese. Barricati in casa rifiutano lo sgombero (video)

Oltre ventiquattro ore di tensione nella piazza centrale, una donna con la propria famiglia si ribella all’ordinanza di sgombero, che arriva a utilizzare la forza. Una storia complessa ha bloccato la città per un giorno d’intero, a far partire tutto il cedimento di una scala in un condominio in piazza Vittorio Veneto.

Il fatto

Il fatto si è consumato nella mattinata del 19, è arrivato a Palazzo Mayer intorno mezzogiorno per segnalazione dei Vigili del Fuoco, che prontamente hanno messo in sicurezza l’area condominiale. A questo punto sarebbero dovute partire le manovre di sgombero delle abitazioni presenti, bloccate però dalla mancata collaborazione in particolare di una famiglia presente al secondo piano. Il nucleo abitativo, composto da una donna, la madre e il figlio, si è infatti opposto alla decisione di lasciare l’appartamento, spaventati dalla possibilità di non tornare più all’interno delle mura. Sulla famiglia pende infatti un ordine di sfratto fissato nelle prossime settimane dopo circa un anno e mezzo di mancato pagamento dell’affitto.

Situazione critica

La situazione è degenerata nel pomeriggio e nella serata, con la signora che ha più volte affermato di voler rimanere chiusa nella propria abitazione anche attraverso diverse dirette sui social per la salvaguardia della propria famiglia. Inutili in questo senso le centinaia di parole di rassicurazione dei rappresentanti istituzionali presenti, dal sindaco Pasquale Aliberti all’assessore alle politiche sociali Teresa Formisano fino al consigliere comunale Raffaele Ciliberto, che hanno garantito alla famiglia delle destinazioni provvisorie e il rispetto di diverse volontà della donna. Palazzo Mayer ha dovuto così trasformare l’ordinanza di sgombero in un vero e proprio esercizio di forza, che si è concluso nella mattinata del 20 grazie a un’operazione specifica di Carabinieri e Vigili del Fuoco. Sfondate le finestre dell’appartamento i militari hanno di fatto posto l’ultimatum alla donna, che si è dimostrata a questo punto finalmente disponibile, preparando gli oggetti personali familiari e scendendo dai carrelli elevatori intorno le ore 15 e 30.

Strada liberata

Poco dopo è stata così finalmente liberata la strada alla circolazione, in una città in apprensione per le condizioni di una famiglia a rischio crollo. A tutti i componenti della famiglia sono state previste strutture di ricezione temporanee, una socio sanitaria per l’anziana nel territorio scafatese mentre una sociale nel salernitano per la signora e il proprio figlio. Il cane della famiglia invece è stato destinato a una struttura specializzata per i prossimi dieci giorni, tempo nel quale verrà curato e nel quale saranno compiute tutte le analisi del caso.

