Scafati. Ospedale: Aliberti – De Luca è polemica social.

Scontro a distanza, a suon di dirette social, tra il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sul futuro dell’ospedale di Scafati. Il governatore di Palazzo Santa Lucia, nel consueto appuntamento di venerdì, ha commentato la notizia della morte della 59enne R.C. all’esterno dello “Scarlato”, parlando di «presunta strumentalizzazione politica ». Il sindaco di Scafati, dal canto suo, ora è pronto a emanare un’ordinanza in tema sanitario, richiedendo ulteriori ambulanze sul territorio e maggiore coinvolgimento nella rete emergenziale.

De Luca: “solo sciacallaggio”

«Ho dovuto sentire di operazioni di sciacallaggio vergognosi davanti alla morte di una nostra concittadina – ha detto De Luca -. Non avevamo a disposizione le due ambulanze da Scafati, è arrivata da Angri con un tempo di arrivo a destinazione di 11 minuti e 13 secondi, con medici a bordo che hanno fatto di tutto. Parliamo di un infarto fulminante. Anche in un Pronto soccorso non si sarebbe potuto fare nulla di più di quello che hanno fatto i medici giunti sul posto. Si tratta di uno sciacallaggio politico sulla morte di una nostra concittadina », ha dichiarato il governatore, rilanciando sulle ultime novità previste dall’ASL per lo “Scarlato”.

Aliberti respinge al mittente le accuse

Parole che hanno mandato su tutte le furie Aliberti. «Lo sciacallaggio è vostro, di chi ha fatto un bando solo dopo la morte di una signora. Il presidente non può accampare scuse perché dopo 9 anni e cinque campagne elettorali l’ospedale è ancora in quelle condizioni. Il figlio, Piero De Luca, è venuto in città, in occasione delle ultime elezioni, per promettere un’apertura in caso di vittoria del candidato del centrosinistra. De Luca già ci dice che la signora è morta per infarto fulminante. Quindi ora fa pure il medico. Avete smantellato la sanità nei territori per fare il mega ospedale a Salerno» ha detto il sindaco di Scafati in una diretta social trasmessa dopo le 17 sulla sua pagina Facebook.

La provocazione di Aliberti

Ma non è finita qui. Come contromossa, Aliberti ha confermato che nelle prossime ore, attraverso un’ordinanza comunale specifica, proverà a potenziare la copertura sanitaria in città. «Il Tuel ce lo permette », ha ribadito durante la diretta. Un documento non semplice visto il poco spazio di manovra istituzionale, che si dovrebbe calare sulla richiesta alla Regione e in particolare all’ASL di dotare il territorio scafatese di ulteriori ambulanze e medici inseriti nella rete emergenziale.

Alfonso Romano